16.03.2021

Straßen und Verkehr: Diese Themen seiner Bürger will Karlshuld umsetzen

Die Verkehrssituation in der Kindergartenstraße in Karlshuld ist nicht optimal. Der Ferienausschuss befasste sich damit in der jüngsten Sitzung.

Von Elena Winterhalter

Es war eine Premiere als im vergangenen Jahr coronabedingt die Bürgerversammlung in Karlshuld digital stattfinden musste. Am 21. Dezember traf sich Bürgermeister Michael Lederer also virtuell mit den Karlshuldern, um zu hören, wo es nach Meinung der Bürger hakt und zwickt. Insgesamt sind aus dieser Versammlung heraus 13 Anträge in der Gemeindeverwaltung eingegangen, denen sich der Ferienausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einzeln widmete. Dabei war auffällig, dass besonders viele Anträge dem Thema Verkehr zuzuschreiben sind.

So regte der erste Antrag eines Bürgers an, einen abgegrenzten Fahrrad- und Fußgängerstreifen in der Kindergartenstraße anzubringen, um das Gefahrenpotenzial für die Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Der Ferienausschuss lehnte eine Fahrbahnabgrenzung mit der Begründung ab, dass eine solche Abgrenzung Sicherheit suggerieren würde, die schlicht nicht gegeben sei. „Die Straße ist zu eng. Bei Gegenverkehr würde der Streifen von Autos einfach überfahren werden“, erklärte Michael Lederer die Entscheidung. Man sei sich in der Gemeinde durchaus bewusst, dass es Handlungsbedarf in der Kindergartenstraße gebe. Nun will die Gemeinde die Ergebnisse des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes abwarten. Dabei soll auch der Bereich der Kindergartenstraße überplant werden.

Wertstoffhof, Ingolstädter Straße und Tempo 30: Der Verkehr beschäftigt Karlshuld

Den schlechten Zustand der Ingolstädter Straße, den ein zweiter Antrag monierte, wird von der Gemeinde dem zuständigen Straßenbaulastträger weitergegeben, sowie die Anregung, in diesem Bereich zum Schutz der Anwohner Flüsterasphalt anzubringen. Da es sich um eine Staatsstraße handelt, fällt diese nicht in den Verantwortungsbereich der Gemeinde.

Um im Notfall besser erreichbar zu sein, wünschte sich ein Bürger Schilder an den Hofeinfahrten, wo klar die Hausnummer ersichtlich sei. Gemeinderat Klaus Scherm merkte an, dass die Rettungsdienste mit Navigationsgeräten unterwegs seien und auch die Feuerwehren normalerweise keine Probleme haben sollten, ihren Einsatzort zu finden. Wer ein solches Schild dennoch anbringen möchte, kann dies auf eigene Kosten bei der Gemeindeverwaltung bestellen.

Bäume entlang der Neuburger Straße noch dieses Jahr

Besonders in Corona-Zeiten wurde das Problem des Karlshulder Wertstoffhofes klar erkennbar: Es staute sich gewaltig, da die An- und Zufahrt sehr eng sind. Daher nahm die Gemeinde den Vorschlag eines Bürgers auf. „Wir brauchen einen neuen Standort für den Wertstoffhof auf einem Grundstück, welches die Landkreisbetriebe erwerben können“, sagte Lederer. Nun soll gemeinsam mit den Landkreisbetrieben nach einer mittelfristigen Lösung für das Zufahrtsproblem gesucht werden.

Eine Bürgerin hatte angeregt, den zunehmenden Verkehr in der Straße durch Fahrbahnverengungen oder Hindernisse zu verlangsamen. Viele hielten sich nicht an die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde, lautet der Vorwurf. Außerdem ging ein Antrag zur Erneuerung der dortigen Gehwege ein. Der Ferienausschuss beschloss, die Problematik mit der Geschwindigkeit an die Polizeiinspektion Neuburg weiterzugeben. Eine Sanierung sei allerdings aufgrund der aktuellen finanzielle Lage nicht möglich.

Karlshuld reinigt künftig regelmäßig seine Bushäuschen

In der Hauptstraße sowie der Neuburger Straße werden noch in diesem Jahr Bäume in den vorgesehenen Flächen gepflanzt. Auch die Anwohner sollen mit einer entsprechenden Aktion motiviert werden, wieder vermehrt Bäume im eigenen Garten zu pflanzen. Welche Bäume sich für den anspruchsvollen Standort am besten eignen, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Der Antrag auf Reinigung des Bushäuschens an der Neuburger Straße wurde vom Ferienausschuss einstimmig beschlossen. Turnusmäßig sollen alle Buswartehäuschen im Gemeindegebiet mindestens einmal pro Jahr gereinigt und inspiziert werden.

Schüler fahren ohne Licht: Auf diesen Hinweis aus der Bürgerversammlung hatte die Gemeinde bereits mit einem Abdruck im Gemeindeblatt reagiert, indem auf die Gefahren von Fahrradfahren ohne Licht aufmerksam gemacht worden ist. Michael Lederer erklärte, dass er darüber hinaus das Thema mit dem Elternbeirat besprechen werde. Auch die Polizei soll informiert werden.

Ferienausschuss lehnt E-Auto-Konzept ab

Diesen Antrag auf ein E-Auto-Konzept lehnte der Ferienausschuss einstimmig ab. Ein solches Konzept stehe nicht im Verhältnis zur Größe der Gemeinde. Ebenfalls eine Absage erteile der Ausschuss dem Vorschlag einer kostenfreien Reparaturstation für Fahrräder. So etwas sei in der aktuellen finanzielle Lage nicht möglich. Lederer zweifelte auch die Notwendigkeit an. „In Karlshuld dürften die meisten ein bisschen Werkzeug in der Garage haben.“

Bei dem Antrag auf einen Rufbus, der im Gemeindegebiet den öffentlichen Nahverkehr ergänzen soll, verwies der Ferienausschuss auf die aktuelle Machbarkeitsstudie bezüglich Ruf- und Bürgerbussen. Diese wird vom Landkreis durchgeführt mit Beteiligung der Gemeinden.

