vor 5 Min.

Straßennamen für Baugebiet in Lichtenau gefunden

Nachdem die archäologischen Funde am Unterfeld in Lichtenau nicht geeignet waren, daraus passende Straßennamen für das neue Baugebiet abzuleiten – unter anderem war ein Urnengrab gefunden worden –, hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag nun für Baumnamen entschieden: Ulmenweg und Eichenweg sollen zwei der drei Straßen dort heißen. Dazu kommt „Am Unterfeld“ – benannt nach dem Gebiet, in dem das Baugebiet entsteht. (clst)