15.01.2021

Streit endet mit versuchtem Tötungsdelikt

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Am Dienstag gegen 2 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizeiinspektion Ingolstadt der Notruf eines 27-jährigen Reichertshofeners ein. Er erklärte dem Beamten am Telefon, dass er zuhause überfallen werde. Beamte der Polizeiinspektionen Ingolstadt und Geisenfeld erreichten kurze Zeit später den Tatort und trafen dort auf den durch mehrere Messerstiche verletzten Anrufer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde er während eines Streitgesprächs von seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt.

Die 20-jährige Ingolstädterin konnte noch am Tatort festgenommen werden. Zudem wurden im nahen Umfeld der Wohnung zwei weitere Personen, ein 19- und ein 35-Jähriger, angetroffen und vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Der 19-Jährige wurde zwischenzeitlich wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Das Opfer wurde zur Behandlung der nicht lebensbedrohlichen Stichverletzungen in eine Klinik eingeliefert und dort ambulant versorgt. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht vom Verdacht des versuchten Totschlags aus und hat die Kriminalpolizei Ingolstadt mit den Ermittlungen beauftragt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde Antrag auf Haftbefehl gestellt. Der zuständige Amtsrichter setzte am gestrigen Mittwoch beide Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden im Anschluss in verschiedene Haftanstalten überstellt. (nr)

