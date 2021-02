vor 23 Min.

Stricken und Co. boomen - doch Anbieter in Neuburg profitieren kaum

Stricken, Häkeln und Co. boomen in Lockdown-Zeiten. Doch Händler in Neuburg können von dem Trend kaum profitieren.

Von Andreas Schopf

In Sozialen Medien gibt es diverse Hashtags dazu. „Stricken ist mein Yoga“ heißt es da zum Beispiel, oder „Häkeln macht glücklich“. Wer gerne Textilien in Handarbeit herstellt, findet sich im Netz unter Gleichgesinnten. Und das sind derzeit einige. Während des Lockdowns sind Stricken, Häkeln und Co. ein beliebter Zeitvertreib. „Der Do-it-Yourself-Gedanke ist auf dem Vormarsch“, stellt auch Gabriele Täuber fest. Sie betreibt, zusammen mit Kerstin Mattner, das Geschäft „Murmelstoffe“ in Neuburg. Doch sie und auch das Neuburger „Wollhaus“ können von diesem Boom derzeit kaum profitieren. Warum ist das so?

Stricken und Häkeln boomen: Händler in Neuburg profitieren kaum

Zwar könne sie feststellen, dass aktuell so mancher Kunde das erste Mal etwas bei ihr kauft, berichtet Täuber. „Wir haben derzeit einen ganz schönen Kunden-Radius, den wir vor Corona so nicht hatten“, sagt sie. Gerade zu Weihnachten sei zu spüren gewesen, dass Selbstgemachtes hoch im Kurs steht. Grundsätzlich laufe das Geschäft jedoch „bescheiden wie in vielen anderen Läden“, sagt Täuber. Den Mitnahme-Umsatz durch Click+Collect bezeichnet sie unter dem Strich als „mager“.

Ihr Vorteil sei es, einen Online-Shop etabliert zu haben. „Gott sei Dank“, so Täuber. „Auch wenn wir dort nicht die Umsätze generieren, die ein Laden bräuchte.“ Die Kunden würden die Auswahl und Beratung vor Ort benötigen, um eine Kaufentscheidung zu treffen, so die Einschätzung der Geschäftsfrau. Im Internet brauche man klare Vorstellungen, was man braucht, um fündig zu werden.

Stricken und Häkeln: Vieles wird im Internet bestellt

Offenbar haben viele Kunden diese Vorstellungen. Zumindest berichtet Brunhilde Heinrich-Schlüter, Inhaberin des „Wollhaus“ in Neuburg, dass nach ihrer Einschätzung das Geschäft im Netz läuft. Ihr Hauptlieferant, der auch Waren für große Online-Portale verkauft, könne derzeit nicht klagen. Zu ihr selbst würden jedoch lediglich Stammkunden kommen, und dabei weniger für „Großprojekte“ wie beispielsweise ganze Pullover oder Jacken bestellen, sondern meist Kleinigkeiten als Ergänzung. Strick- und Häkelnadeln etwa verkaufen sich derzeit erstaunlich gut, bemerkt Heinrich-Schlüter.

Trotzdem würde der aktuelle Umsatz nur ein Bruchteil des normalen ausmachen – und das in der Hauptsaison der Branche. „Zwischen November und Februar verdienen wir normalerweise das Geld, um über den Sommer zu kommen. Gerade machen wir das nicht.“

