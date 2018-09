00:36 Uhr

Strom fiel mehrfach im Landkreis aus

Am Wochenende stürzten Bäume auf Stromleitungen

Neuburg-Schrobenhausen In vielen Haushalten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde es am Freitagabend schlagartig dunkel. Schuld war ein Baum, der um kurz nach 20 Uhr wegen des Sturms auf eine Stromleitung in Unterhausen gestürzt war.

In der Folge fiel der Strom auf der gesamten Leitung von Ehekirchen bis Sinning aus, erklärt ein Mitarbeiter der Bayernwerk AG. Betroffen waren unter anderem Ehekirchen, Rohrenfels, Wagenhofen und Oberhausen.

Ein großer Teil der mehr als 1500 betroffenen Haushalte hatten binnen zwei Stunden wieder Strom. Die restlichen seien nach und nach wieder mit Strom versorgt worden, so der Mitarbeiter der Bayernwerk AG. In einzelnen Bereichen hätten sich die Arbeiten bis 3 Uhr nachts hingezogen, dann war die Stromversorgung im gesamten Landkreis wieder gewährleistet.

Das über Bayern ziehende Sturmtief hat dann am Sonntag erneut dazu geführt, dass in der Region Bäume umkippten:

Im Oberhausener Ortsteil Sinning stürzte laut Polizei ein Baum auf eine Stromleitung. Der Ort war in der Folge ohne Elektrizität.

Auch in Heinrichsheim ist am frühen Sonntagabend ein Baum auf einen Fahrradweg gestürzt.

Und zwischen Maxweiler und Gut Rohrenfeld war schon im Laufe des Sonntagnachmittages ein dritter Baum auf die Straße gekracht, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hatte. Verletzt wurde in allen drei Fällen niemand, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. (nr, mac)

