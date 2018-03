vor 41 Min.

Strom für ganz Brunnen

Rein rechnerisch liefert die PV-Freilandanlage so viel Strom, wie der Ort braucht. Es soll nicht die einzige dort bleiben.

Von Manfred Dittenhofer

Fährt man Richtung Westen aus Brunnen hinaus und schaut nach Süden, fallen eine ganze Armee von Sonnenkollektoren in den Blick. Auf Stahlständern ruhen tausende Photovoltaik-Paneele. Genauer gesagt 2772 solcher Paneele. Zusammen werden sie rund 850000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Das Freiland-Sonnenkraftwerk soll diese Woche ans Netz gehen. Und könnte dann, rein rechnerisch, ganz Brunnen mit Strom versorgen.

Anumar ist international tätig

Auf insgesamt zwei Hektar Wiesenfläche nimmt das Ingolstädter Unternehmen Anumar, das Photovoltaikanlagen projektiert, errichtet und betreibt, gerade eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb. Das Unternehmen arbeitet nicht nur regional, sondern ist auch international tätig. Die Anlage an der Bahnlinie bei Brunnen hat eine Generatorenleistung von rund 750 Kilowatt. Vergangene Woche veranstaltete Anumar dort einen „Tag der offenen Solaranlage“. Geschäftsführer Markus Brosch führte durch den Solarpark und erklärte unter anderem die Arbeitsweise eines Wechselrichters. 23 solche Wechselrichter formen den Gleichstrom aus den Sonnenkollektoren in Wechselstrom um, der in das Stromnetz eingespeist wird. Die Kollektoren sind mit einer Neigung von 15 Grad angebracht. Dazu Brosch: „Man muss immer abwägen. Im Winter steht die Sonne zwar flacher und scheint damit nicht optimal auf die Photovoltaikpaneele. Aber im Sommer haben wir dafür mehr Sonnenstunden. Außerdem hätten wir bei einem steilerem Winkel die Reihen an Kollektoren wegen der gegenseitigen Verschattung weiter auseinanderrücken müssen.“

Rund 1,5 Millionen Euro hat Anumar in die Anlage bei Brunnen investiert. Und hofft auf eine Erweiterung. Der Antrag liegt bereits bei der Gemeinde. Entschieden hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung allerdings noch nicht. Anumar hat sich die benötigte Fläche bereits gesichert. Es handle sich dabei um benachteiligte, also ertragsärmere, landwirtschaftliche Flächen. Die übrigens kaum angetastet werden, wie Brosch betonte: „Die Module sind jeweils in Sechser-Gruppen auf Schienen befestigt, die auf Stahlträgern ruhen, die lediglich in den Boden gesteckt sind. Sollte die Anlage einmal abgebaut werden müssen, werden als letztes nur die Metallstäbe aus dem Boden gezogen.“ Ob und wann das sein wird, wisse heute niemand. Aber an den Kollektoren soll es nicht liegen. „Wir haben inzwischen Anlagen, die laufen über 15 Jahre und haben einen kaum messbaren Leistungsabfall“, verdeutlichte der Geschäftsführer.

So groß ist die geplante Erweiterung

Die geplante Erweiterung wäre rund sechs Mal so groß wie die bereits genutzte Wiese. Das Investitionsvolumen würde dabei auf acht Millionen Euro wachsen. Die Laufzeit dieser neuen Anlage soll 25 bis 30 Jahre betragen. Mindestens. Der Gemeinderatsbeschluss dafür steht allerdings noch aus. In Brunnen gibt es den Grundsatzbeschluss, nicht mehr als zwei Prozent der Gemeindefläche für regenerative Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen. Laut Brosch ist diese Grenze mit der Erweiterung der Anumar-Anlage noch nicht erreicht. Allerdings gibt es eine zweite Planung auf dem Gemeindegebiet von Brunnen. Die Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Eichstätt-Aichach möchte auf der anderen Seite von Brunnen eine weitere Freilandanlage errichten. Und auch dieser Bauantrag liegt bei der Gemeinde. Zusammen mit dem Donaumooszweckverband und dem Landratsamt würde man an jener Stelle drei Themen zusammenfassen: Moorkörperschutz und Stromgewinnung durch Sonnenkraft auf einer Fläche. Und gegebenenfalls Hochwasserschutz.