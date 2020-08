vor 31 Min.

Strom reicht nicht für E-Ladesäulen in Rennertshofen

In Rennertshofen sollen E-Ladesäulen entstehen.

Plus Rennertshofen plant mehr als nur Schule und Kinderkrippe. In diesem Bereich sind E-Ladesäulen und eine öffentliche Toilette im Gespräch. Allerdings reicht bisher der Strom dafür nicht aus.

Von Manfred Dittenhofer

Der Neubau der Schule wächst, die Planungen für die Kinderkrippe schreiten voran. Nun wird in diesem Bereich in Rennertshofen auch über E-Ladesäulen für Pkw und Fahrräder und über eine öffentliche Toilette nachgedacht. Am Dienstagabend behandelte der Marktgemeinderat zwei entsprechende Anträge der Freien Wähler, SPD und OPR. Einstimmig wurde beschlossen, dass bei den momentanen Bauarbeiten die Leerrohre für die Ladestationen schon mal gelegt werden. Außerdem soll ein Experte des Stromlieferanten LEW eingeladen werden, der die Räte zu diesem Thema informiert.

Die Verwaltung hatte zur Vorbereitung dieses Tagesordnungspunktes bei den Lechwerken (LEW) schon mal nachgefragt, wie die Stromversorgung an der Schule ausschaut. Die Antwort darauf war alles andere als ermutigend. Denn laut dem Hauptstromlieferanten in Rennertshofen reichen die bestehenden Stromleitungen für Pkw-Ladesäulen nicht aus. Für die E-Säulen müsste zusätzlich eine neue Leitung von einem etwa 100 Meter entfernten Verteiler gelegt werden. Die Kosten für die Gemeinde würde rund 30.000 Euro betragen. Hinzu käme die monatliche Miete der Ladestation mit rund 170 Euro. Und das bei null Einnahmen, wie Bürgermeister Hirschbeck betonte.

E-Ladesäulen für E-Bikes und Autos

Einige Gemeinderäte allerdings zweifelten an der Darstellung der LEW. Schließlich sei die alte Schule mit einer Elektroheizung ausgestattet gewesen. Ludwig Bayer sieht auch den Energieversorger in der Pflicht, wenn es um die Versorgung von öffentlichen Einrichtungen geht. Hirschbeck allerdings betonte, dass Ladesäulen dorthin gehörten, wo Menschen ihre Fahrzeuge nicht allzu lang parken. Also eher vor Einkaufsmöglichkeiten.

Die Gemeinderäte der Freien Wähler, OPR und SPD favorisieren den Standort aus zwei Gründen. Die Arbeiten würde ein günstiges Verlegen der Leitungen ermöglichen. Und der Parkplatz werde auch von Fahrradausflügler genutzt. Deshalb wollen die Antragsteller dort auch eine Möglichkeit schaffen, E-Bikes aufzuladen.

Genauer Standort für Toilette in Rennertshofen noch offen

Ebenfalls im Bereich der Schule und Krippe ist eine öffentliche Toilette eingeplant. Einen genauen Standort sollen die Planer anhand der Anschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser finden. Gemeinderat Anton Auernhammer forderte eine mobile Einrichtung in einem Container. Damit sei man flexibler und könne, im Gegensatz zu einem festen Bau, den Standort bei Bedarf wechseln. Der Beschluss, eine öffentliche Toilette einzuplanen, wurde mit einer Gegenstimme getroffen.

Bürgermeister Georg Hirschbeck stimmte dagegen. Beide Tagesordnungspunkte sollten zuerst im nichtöffentlichen Teil der Sitzung besprochen werden. Zweite Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner allerdings beantragte, dass die Ladestationen und die Toilette im öffentlichen Teil der Sitzung besprochen werden sollten. Mit neun gegen sieben Stimmen folgte der Gemeinderat diesem Antrag.

