Stromschlag: Tödlicher Unfall am Nordbahnhof in Ingolstadt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagabend am Nordbahnhof in Ingolstadt ereignet.

Am Montagabend hat sich am Nordbahnhof in Ingolstadt gegen 18.50 Uhr ein tragischer Unfall ereignet, bei dem laut Polizei eine Person getötet worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist die Person durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde, vermutlich ebenfalls durch einen Stromschlag, verletzt und kam ins Krankenhaus.

Eine Person ist am Nordbahnhof in Ingolstadt durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Bild: Heinz Reiß

Der Nordbahnhof in Ingolstadt war vorübergehend gesperrt

Vorübergehend war der gesamte Gleisbereich am Nordbahnhof bis etwa 21 Uhr gesperrt. Neben zahlreichen Kräften von Feuerwehr, Polizei, DB Cargo AG und Rettungsdienst war auch ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Gleise im Einsatz.

Zahlreiche Rettungskräfte waren zum Nordbahnhof in Ingolstadt ausgerückt. Bild: Heinz Reiß

Die Kripo Ingolstadt ermittelt zum tödlichen Unfall

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang, der bislang nicht vollständig rekonstruiert werden konnte, übernommen. (nr)

