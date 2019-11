30.11.2019

Strukturwandel wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus

Der Wandel hin zur E-Mobilität und die wachsende Digitalisierung ändern die Qualifikationsanforderungen

In der Region 10 blieb die Zahl der arbeitssuchenden Menschen gegenüber den Vormonaten stabil. Allerdings ist deutlich zu spüren, dass der strukturelle Wandel, hier in erster Linie E-Mobilität und wachsende Digitalisierung, vor allem auch im Raum Ingolstadt, Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben wird.

In vielen Bereichen, nicht nur in der Automobilindustrie, so Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, würden sich derzeit die Qualifikationsanforderungen an die Arbeitnehmer ändern. „Entscheidend für die weitere Entwicklung der Beschäftigung wird es sein, hier möglichst kurzfristig und nachhaltig Anpassungen zu ermöglichen“, meint Kolb.

Zum Stichtag waren 5353 Personen arbeitslos gemeldet. Dies bedeutet gegenüber dem Vormonat einen Rückgang um 145. Vor einem Jahr waren 226 Menschen weniger auf Beschäftigungssuche. Die aktuelle Quote von 1,9 Prozent veränderte sich gegenüber Oktober nicht – vor Jahresfrist lag sie bei 1,8 Prozent.

Ungünstiger als noch vor einem Jahr sieht die Lage bei älteren Arbeitslosen und bei Arbeitslosen, die bereits längere Zeit ohne Beschäftigung sind, aus. Im November waren 1412 Menschen im Alter über 55 Jahre ohne Beschäftigung, dies sind 153 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr) stieg gegenüber November 2018 um 118 auf jetzt 1076. Seitens der Arbeitgeber wurden im Berichtsmonat November 833 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Dies sind 126 weniger als vor einem Monat. Schwerpunkte des Fachkräftebedarfes liegen nach wie vor in den Bereichen Handel, Hotel- und Gastgewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Aktuell sind 1015 Personen arbeitslos gemeldet, 18 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 95 arbeitslose Menschen mehr. Die Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 1,8 Prozent. (November 2018: 1,6 Prozent). Der Bestand an vakanten Stellen beträgt 870. (nr)

Das Jobcenter Neuburg-Schrobenhausen ist am Donnerstag, 5. Dezember, wegen einer dienstlichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Ab Freitag, 6. Dezember, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

