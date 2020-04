12:40 Uhr

Stundenlange Suchaktion nach einem betrunkenen Unfallfahrer im Kreis Eichstätt

Ein 47-Jähriger hatte sich mit seinem Auto überschlagen. Doch als die Polizei zur Unfallstelle kam, war der Fahrer weg. Es folgte eine stundenlange Suche samt Hubschrauber.

Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr war ein 47-jährige Fahrer eines Paketlieferdiensts mit seinem Lieferwagen auf der Ortsverbindungsstraße von Mörnsheim in Richtung Haunsfeld unterwegs. Kurz vor Wildbad kam der aus dem Landkreis Roth stammende Fahrer laut Polizei in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Straße ab. In der Böschung überschlug sich das Fahrzeug, prallte frontal gegen mehrere Bäume und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Als die Polizei zum Unfall kam, war der Fahrer verschwunden

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, fehlte vom Fahrer jedoch jede Spur. Trotz einer vorangegangenen Betreuung durch Ersthelfer war der 47-Jährige in den Wald gerannt. Da über die Schwere der Verletzungen nichts bekannt war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ein Polizeihubschrauber, ein Polizeihundeführer, mehrere Streifen aus Eichstätt und Neuburg, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Mörnsheim sowie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit mehreren Personenspürhunden beteiligt waren.

Nach mehreren Stunden Suche konnte der Fahrer schließlich im Wald zwischen Haunsfeld und Altendorf leicht verletzt gefunden werden. Der Grund für seine Flucht war schnell klar: Trotz der stundenlangen Suche ergab ein Alkoholtest immer noch einen Wert von 1,6 Promille. Der 47-Jährige kam wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus nach Eichstätt, wo auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am Lieferwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste mittels Winde und Kran aus dem Wald geborgen werden. (nr)

