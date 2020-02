Sturm hält Einsatzkräfte auf Trab

Plus Bäume stürzten um und beschädigten Autos. Und ein Bernhardiner landet im Gartenpool.

Die Nacht war kurz für so manchen Feuerwehrmann im Landkreis. Gegen 4.30 Uhr mussten die ersten Einsatzkräfte ausrücken, um 6.30 Uhr war der Spuk vorbei.

Meist warne es umgestürzte Bäume, die mehrere Autos beschädigten. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilt, verletzt wurde aber niemand.

Um 4.30 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto von Riedensheim in Richtung Bittenbrunn unterwegs, als er einen umgestürzten Baum zu spät erkannte und frontal dagegen fuhr. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Der Baum wurde von der Feuerwehr Neuburg von der Fahrbahn gezogen. Ein 27-jähriger Ingolstädter fuhr mit einem Kleintransporter von Bertoldsheim in Richtung Burgheim, als gegen 4.55 Uhr ein Baum am Straßenrand umstürzte und das Fahrzeugdach beschädigte. An dem Transporter entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro, der Baum wurde von der Feuerwehr Burgheim beseitigt.

Feuerwehr muss Bäume von der Straße ziehen

Gegen 5.15 Uhr kollidierte eine Autofahrerin bei Nazibühl mit einem umgestürzten Baum. Die 48-Jährige konnte ihre Fahrt fortsetzen, der Baum wurde von der Feuerwehr Karlshuld entfernt. In Rohrenfels wurde ein in der Sehensander Straße geparkter Wagen um 5.10 Uhr von einem durch den Sturm entwurzelten Baum beschädigt. Darüber hinaus mussten die Feuerwehren in Königsmoos-Untermaxfeld und in Burgheim-Leidling Bäume von den Straßen entfernen. Die Straße zwischen Oberhausen und Sinning musste deswegen sogar kurzzeitig gesperrt werden.

Gerade wieder zu Hause angekommen, wurde die Neuburger Feuerwehr zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen, der augenscheinlich nichts mit dem Sturm zu tun hatte. Eine Frau in der Jahnstraße hatte Hilfe gerufen, weil ein Hund in ihren Pool im Garten gefallen war. Da das Wasser des Pools über den Winter abgesenkt ist, konnte der Bernhardiner nicht selbstständig aus dem Becken klettern. Auch der Frau war dadurch eine Rettungsaktion nicht möglich. Neuburgs Feuerwehrkommandant Markus Rieß schritt schließlich zur Tat. Mit Hilfe seiner Kollegen holte er das Tier aus dem Wasser und versorgte den etwas eingeschüchterten Bernhardiner mit Leckerlies, bevor er ihn ins Neuburger Tierheim brachte. Denn ein Besitzer war bis dahin nicht ausfindig zu machen.