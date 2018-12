vor 20 Min.

Suche nach vermisster Neuburgerin - großes Polizeiaufgebot an der Donau

Nach einer vermissten 34-jährigen Neuburgerin wurde am Ufer zwischen Ringmeierbucht und Joshofen gesucht.

Auch am sechsten Tag nach ihrem Verschwinden ist die Neuburgerin Ildiko Demeter nicht aufgetaucht. Bereitschaftspolizisten suchten am Freitag das nördliche Donauufer von der Ringmeierbucht bis auf Höhe Joshofen ab.

Polizei suchte auf dem Wasser und am Ufer nach Vermisster

In der Nähe war die Frau am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben letztmals gesehen worden. Die 34-Jährige hatte an jenem Tag gegen 14 Uhr die gemeinsame Wohnung ihrer Familie in Neuburg zu Fuß verlassen. Seitdem ist sie verschwunden und hat sich auch nicht mehr bei ihren Angehörigen gemeldet.

Nach einem Hinweis wurde am Donnerstag die Donau zwischen der Brücke in Neuburg und der Staustufe Bergheim von der Wasserwacht und der Feuerwehr Neuburg mit Booten abgesucht. Zusätzlich war die Polizei im nördlichen Uferbereich mit Suchhunden unterwegs.

Vermisste Neuburgerin: Sogar ein Hubschrauber ist im Einsatz

Am Freitag wurde dann das Waldgebiet zwischen Neuburg und Joshofen mit Kräften der Bereitschaftspolizei aus Eichstätt abgesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Suche blieb laut Polizei am Freitag ergebnislos. Die Beschreibung von Ildiko Demeter: Sie ist 1,65 Meter groß, schlank, hat lange schwarze Haare und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bekleidet mit einer schwarzen Daunen-Steppjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Stiefeletten. (nr)

Kontakt Die PI Neuburg bittet um Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Vermissten unter der Telefonnummer 08431/67110.

