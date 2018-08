18:00 Uhr

Südpark Neuburg: Künftig nur noch rechtsrum

Links rein in den Südpark und links raus aus dem Südpark: Diese gefährliche Situation an der Bundesstraße 16 wird es in rund drei Jahren nicht mehr geben, wenn die Höhenfreimachung abgeschlossen sein wird.

Im September laufen die Vorarbeiten für den sicheren Anschluss des Südparks in Neuburg an die B16 an. Die Arbeiten dauern rund drei Jahre. Was alles geplant ist.

Von Manfred Rinke

Manches zieht sich. 20 Jahre musste darauf gewartet werden, dass der Südpark innerstädtisch angebunden wird, so wie es nach mehreren vergeblichen Anläufen Ende vergangenen Jahres schließlich doch über den Eternitweg realisiert worden ist. Damit war die Voraussetzung für das Staatliche Bauamt erfüllt, auch die Zufahrt zum Einkaufszentrum an der Bundesstraße 16 endlich verkehrssicher zu machen. Die Pläne dafür hat die Stadt erstellen lassen. Umsetzen wird sie die Staatsbehörde ab kommenden Herbst. In drei Jahren heißt es dann am Südpark „nur noch rechtsrum“.

Mit der sicheren Südparkanbindung wird auch ein Unfallschwerpunkt verschwinden

Nach jahrelanger Vorbereitung werde dann endlich auch ein Unfallschwerpunkt von der Bildfläche verschwunden sein, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bei der gestrigen Pressekonferenz im Rathaus meinte. Rund acht Millionen Euro betragen die Baukosten für die aufwendige Höhenfreimachung. An der Stadt bleiben gut 1,5 Millionen Euro hängen, nachdem für den Ausbau des Eternitwegs bereits 1,2 Millionen Euro ausgegeben worden sind. Den Rest der Kosten übernehmen Land und Bund. Gmehling bedankte sich bei Reinhard Brandl, der sich, wie beim Campus oder dem vierspurigen Ausbau der B16, auch in dieser Sache für Neuburg engagiert habe.

Der Heimatabgeordnete im Bundestag betonte, wie wichtig das Projekt nicht nur für den Südpark sei, sondern im Gesamtzusammenhang auch für den drei- und vierspurigen Ausbau der B16 von Donauwörth über Neuburg bis zur Autobahn A9. Die jetzt anstehende „vermeintlich kleinere Maßnahme“, wie Brandl sagte, sei nicht im Zusammenhang mit dem Bundesverkehrswegeplan zu sehen. Hier handle es sich nur um einen kleineren Knotenpunkt an der besteheden Bundesstraße, der verkehrssicherer gestaltet wird. Die Umsetzung werde sich allerdings sehr schwierig gestalten, weil der Ost-West-Verkehr weiter fließen und die Zufahrt zum Südpark auch möglichst immer offen bleiben muss.

Drei Jahre Bauzeit, doch die Zufahrt zum Südpark wird nur am Ende für einige Wochen gesperrt

Wie Arne Schönbrodt vom Staatlichen Bauamt erläuterte, werde es nur am Ende der dreijährigen Bauzeit notwendig sein, die Südparkzufahrt für die letzten Arbeiten an dieser Stelle drei bis fünf Wochen zu sperren. Der Bauoberrat bedankte sich im Hinblick auf den Grundstückserwerb für die schnelle Einigung mit den jeweiligen Eigentümern. Sonst könnte das Projekt nicht umgesetzt werden.

Unterteilt ist die Maßnahme in sechs Bauphasen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am 10. September, mit dem Bau eines rund 500 Meter langen Kanals zur Staatsstraße, die Richtung Rohrenfels führt. Damit soll Regenwasser aus der fünf Meter unter der B16 verlaufenden „Wanne“ abgeleitet werden. Die „Wanne“ wird künftig Verkehrsteilnehmer bei der jetzigen Ausfahrt unter die B16 durchführen, wo sie danach nach rechts Richtung Ingolstadt fahren können. Über der „Wanne“ entsteht eine Brücke, über die künftig von Donauwörth kommende Verkehrsteilnehmer den Südpark erreichen können. Die neue Einfahrt aus Richtung Ingolstadt und Ausfahrt Richtung Donauwörth wird auf der anderen Straßenseite rund 100 Meter vor der jetzigen Zufahrt entstehen. Auf dem Grundstück zwischen neuer Einfahrt und der Brücke wird ein neuer Lidl-Markt gebaut. Ein Kreisverkehr hinter der Aral-Tankstelle soll dann die verschiedenen Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten auf dem Südpark-Areal regeln.

Den Bau der Südparkzufahrt nutzt man gleich auch noch für andere Straßenarbeiten auf der B16

Die echten Straßenbauarbeiten starten im Frühjahr 2019. Nach der Verlegung eines Wirtschaftsweges für die Landwirte wird bis Jahresmitte auch eine Behelfsstrecke neben der B16 gebaut. „Das wird vorübergehend praktisch eine neue Bundesstraße, durch die sicher gestellt wird, dass der Verkehr weiter fließen kann“, erläutert Schönbrodt. Der längste Bauabschnitt, der Bau der „Wanne“ und der Brücke, zieht sich dann von Frühjahr 2020 bis Mai 2021. In diesem Zeitraum fließt der Verkehr über die Behelfsstrecke. Abgeschlossen wird das Projekt mit den Asphaltarbeiten. Dafür, und darüber seien die Geschäftsleute im Südpark bereits informiert, müsste die Zufahrt an der B16 für drei bis fünf Wochen gesperrt werden. Wie der Bauoberrat mitteilt, werde in diesem Zuge gleich auch die Asphaltdecke von der Bahnbrücke bis zum Kreisverkehr an der Münchener Straße erneuert.

Wie die Höhenfreimachung des Südpark, sei auch der weitere drei- und vierspurige Ausbau der Bundesstraße 16 als wichtigste West-Ost-Verbindung in diesem Teil Bayerns in allererster Linie der Verkehrssicherheit geschuldet. Die Bundesstraße am Südpark passieren tagtäglich 14000 Fahrzeuge. Der Schnitt auf Bayerns Bundesstraßen liege, wie Schönbrodt sagte, bei 9800 Fahrzeugen. Die zeitraubenden Planungen für den vierspurigen Ausbau der B16 durch den Bund würden derzeit genauso laufen, wie die für die Ortsumgehung mit zweiter Donaubrücke. Um dieses Verfahren kümmert sich die Stadt Neuburg.

„Der Aufwand und die Kosten sind zwar hoch, aber letztlich ist der Ausbau ein Gewinn für alle“, verdeutlicht Arne Schönbrodt.

Lesen Sie auch den Kommentar dazu

Themen Folgen