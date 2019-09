00:32 Uhr

Swing und Saxofon im Birdland

Mit seinem Saxofon spielt Gary Smulyan am Samstag in Neuburg.

Während die Zuschauer am Freitag grooven können, gibt es am Samstag etwas Seltenes auf die Ohren

Charly Antolini wird am Freitag im Neuburger Jazzclub erwartet. Für dieses Konzert sind nur noch Stehplätze verfügbar. Der amerikanische Baritonsaxofonist Gary Smulyan stellt am Samstag sein international besetztes Quintett vor.

„Groovin Hard“ verspricht die Schweizer Schlagzeug-Legende Charly Antolini für sein neues Quintett und das Konzert dieses Abends. Und das bedeutet unmissverständlich: swingen. Dass dieser Rhythmus in erster Linie vom Drumset ausgeht, weiß der mittlerweile 82-Jährige. Antolini, der im Lauf seiner Karriere mit Legenden wie Benny Goodman, Roy Eldrige, Earl „Father“ Hines, Buddy de Franco, Jimmy Giuffre und Dusko Goykovich spielte, sowie mit seinem Album „Knock Out“ Maßstäbe in Sachen modernes Schlagzeugspiel setzte, erweist sich auch in diesem speziellen Kontext als hochtouriger Swing-Motor. Trotz aller Intensität: Die Schlagzeug-Legende agiert auch nach über 60 Jahren präzise. Angetrieben durch seine Energie entfalten der farbig phrasierende Alt- und Tenorsaxofonist Florian Riedl, Trompeterin Angela Avestisjan, Pianist Sam Hylton sowie Bass-Instanz Rocky Knauer ihre besten Seiten. Zuschauer können sich auf die Kraft und Dynamik von Charly Antolinis „Groovin Hard Jazzquintet“ freuen.

Ein Baritonsaxofon in Natura zu hören, seinen vibrierenden, sonoren Sound zu spüren, das gehört selbst in einem Jazzclub wie dem Neuburger Birdland eher zu den Ausnahmen. Fans erinnern sich noch an einen der letzten Auftritte des legendären Gerry Mulligan 1993. Ansonsten lässt sich die Zahl der Baritonsaxofonisten, die seither dort auf die Bühne gingen, an einer Hand abzählen. Gary Smulyan ist einer der legitimen Nachfolger von Mulligan. Das Fachmagazin Down Beat wählt ihn regelmäßig an die Spitze der Instrumenten-Rangliste. Im Laufe seiner Karriere ließ der 63-Jährige sein Horn bei Woody Herman, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Chick Corea, Ray Charles, B.B. King oder Diana Ross brummen. Er und der grandiose, aus London stammende und heute in New York lebende Tenorsaxofonist Ralph Moore (Horace Silver, Kenny Barron, Ray Brown, Roy Haynes) kommen nach ihrem umjubelten Konzert im Mai vergangenen Jahres jetzt wieder in den Keller unter der Hofapotheke. Mit dabei ist exakt dieselbe Besetzung, die den Jazzclub auch damals beehrte: Olivier Hutman agiert am Piano, Stephan Kurmann bedient den Bass und Neuburg-Stammgast Bernd Reiter sitzt hinter dem Drumset.

Karten gibt es telefonisch unter 08431/41233, per Fax 08431/46387, übers Internet: www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse. (nr)

