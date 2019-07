vor 40 Min.

Swingen für den guten Zweck

„Swingin’ Serenade“: Am 13. Juli tritt das Salon- und Jazzorchester Cassablanka für die Kartei der Not im Neuburger Stadtmuseum auf.

Das Salon- und Jazzorchester Cassablanka spielt am 13. Juli für die Kartei der Not

Das Salon- & Jazzorchester Cassablanka veranstaltet am Samstag, 13. Juli, ein Benefizkonzert für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der Abend im Garten des Neuburger Stadtmuseums trägt den Titel „Swingin’ Serenade“.

Das Orchester wurde 2008 gegründet und hat sich dem Genre der 1920-1950 Jahre verschrieben; Die Musiker spielen vornehmlich alte Schlager und Evergreens, aber auch Dixieland- und Swing-Standards. Manager, Bandleader und Gründer Alexander Großnick kündigt an: „Im ersten Teil werden wir unsere Schlagerklassiker wie beispielsweise „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ oder „Bel Ami“, gesungen von unserem Heinrich Mayer, präsentieren. Im zweiten Teil sind Swingklassiker wie „I’ve got you under my Skin“ oder „Mack the knife“, interpretiert von unserer Sängerin Lisa Moosheimer, zu hören.“ Großnick dankt schon im Vorhinein dem Verkehrsverein und dem Historischen Verein für die Unterstützung.

Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei, Spenden gehen an die Kartei der Not. Die Kartei der Not hilft Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Das Hilfswerk besteht seit 1965 und wurde von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Kuratoriumsvorsitzende ist heute Ellinor Scherer, eine der beiden Töchter von Ellinor Holland. (dopf)

Das Konzert beginnt am 13. Juli um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird es auf den 14. Juli verschoben. Veranstaltungsort ist der Garten des Stadtmuseums in der Amalienstraße in der Neuburger Altstadt. Informationen gibt es unter www.cassablanka.de.

Themen Folgen