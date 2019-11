vor 19 Min.

Swingin’ Christmas der Stadtkapelle

Klassiker wie „White Christmas“ gibt es am Tag vor Weihnachten im Kongregationssaal zu hören.

Beswingt schicken die Musiker ihre Gäste am Tag vor Heiligabend in die Weihnachtstage. Karten für das besondere Konzert im Kongregationssaal gibt es ab Montag

Für dieses Jahr haben sich einige Musiker der Stadtkapelle Neuburg wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zusätzlich zum traditionellen Weihnachtskonzert der Stadtkapelle wollen sie ihr Publikum am Montag, 23. Dezember, dem Tag vor Hl. Abend noch mal so richtig beswingt auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Mit Klassikern wie „Winterwonderland“, „White Christmas“ und „Feliz Navidad“ holt die Swing-Combo jeden Zuhörer aus dem Vorweihnachtsstress, sodass der Freude auf die bevorstehenden Festtage nichts mehr im Wege steht. Das Ganze findet statt im weihnachtlich dekorierten Kongregationssaal, eine kleine Lichtshow soll die Musik dabei zusätzlich untermalen.

Im Vergleich zur „ehemaligen“ Bigband der Stadtkapelle wurde die Besetzung etwas verändert, so sind zur Unterstützung auch ein paar vereins-externe Musiker mit an Bord. Mit von der Partie sind außerdem wieder die beiden Sänger Angelina Siegert und Andreas Tatus. Diese haben bereits beim großen Galakonzert in der Parkhalle im Januar 2018 das Neuburger Publikum begeistert. Nicht zuletzt kann bei dem ein oder anderen Song auch mal das Publikum seine Gesangskünste unter Beweis stellen.

Tickets sind ab dem kommenden Montag, 25. November, für zehn Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an allen bekannten VVK-Stellen oder auf www.eventim.de erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde früher. Es stehen weihnachtliches Gebäck sowie kalte und warme Getränke zum Verkauf.

Wichtiger Hinweis: Das traditionelle Konzert mit Musik zur Advents- und Weihnachtszeit mit den drei Orchestern der Neuburger Stadtkapelle am dritten Adventswochenende findet wie gewohnt statt, dieses Jahr am Sonntag, 15. Dezember, in der Kirche St. Ulrich im Ostend. (nr)

