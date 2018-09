00:37 Uhr

THI: Infowochen für Schüler

Workshops und Vorlesungen besuchen

Ingolstadt Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) bietet vom 6. Oktober bis 9. November Schnupperwochen an, in denen Schüler bereits vor dem Abitur einen Einblick in verschiedene Studiengänge sowie in das studentische Leben erhalten. Die Schnupperwochen starten laut THI am Samstag, 6. Oktober, mit einem Workshop zur Studienorientierung. Er ist von 9 bis 13.30 Uhr und erfordert eine Online-Anmeldung. Vom 8. Oktober bis zum 9. November können Studieninteressierte an ausgewählten regulären Vorlesungen teilnehmen. Diese können ohne Anmeldung besucht werden. Zudem stellen studentische Vereine und weitere Organisationseinheiten der THI ihre Aktivitäten vor. Bei einer Veranstaltung am 9. November berichten Studenten und Absolventen über ihren Werdegang. (nr)

www.thi.de/go/schnupperangebote

