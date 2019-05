18.05.2019

THI trommelt für die Europawahl

Initiative „Grenzenlos studieren. Europa wählen!“ soll motivieren

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) unterstützt mit einer eigenen Kommunikationskampagne die Initiative „Grenzenlos studieren. Europa wählen!“ der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Deutschen Studentenwerks (DSW). Mit zahlreichen Aktionen will die THI Studierende aufrufen, sich an der Wahl am 26. Mai zu beteiligen.

In Zuge der Aktivitäten bewarb sich die THI erfolgreich für einen Besuch des ZDF zur Europawahl an der THI. ZDF-Moderatorin Aminata Belli sprach bei ihrem Besuch an der THI mit Erstwählern unter den Studierenden zu Europa-Themen, die junge Wähler stark interessieren, darunter Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung oder Migration. Drei der Studierenden durften schließlich nach Berlin fahren, um in der ZDF-Sendung „Mein erstes Mal!“ ihre Fragen zu Europa direkt den Spitzenkandidaten der sechs großen deutschen Parteien zu stellen.

Auch auf dem Campus unternahm die THI einige Europa-Aktivitäten. Bei einem Europa-Abend mit Musik, Tanz, Sportvorführungen und kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Ländern versammelte die THI gleichermaßen Studierende und Hochschulmitarbeiter aus ganz Europa. Auf der „Study Talk Couch“, die den Abend flankierte, standen Studierende ihren Kommilitonen zum Austausch über Europa zur Verfügung.

Für eine Europa-Ausstellung in der Aula der THI standen nicht nur Studierende, sondern auch Professoren und Mitarbeiter der THI Modell. Noch bis zum 26. Mai sind dort sowie in den weiteren Gebäuden der THI ihre Porträts und Gedanken zu Europa sowie zur Europawahl zu sehen. Die Ausstellung ist für alle öffentlich zugänglich. (nr)

