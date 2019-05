00:34 Uhr

THI veranstaltet Karrieremesse

Studierende und Absolventen könnten sich an der Technischen Hochschule schlau machen

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) veranstaltet am Mittwoch, 8. Mai, von 10 bis 15 Uhr die Karriere- und Recruiting-Messe „Contact“ in der Saturn-Arena. Studierende, Absolventen und sogenannte „Young Professionals“ können hier Unternehmen kennenlernen. Sie treffen auf unterschiedliche Arbeitgeber und kommen direkt mit Personalverantwortlichen ins Gespräch. Neben Praktika, Traineeprogrammen und Jobs bieten Unternehmen auch Abschlussarbeiten an. Die Contact ist mit 1500 Besuchern die größte akademische Kontaktmesse im mittelbayerischen Raum, teilt die THI mit. Auf Ausstellerseite sind diesmal 92 Unternehmen verschiedenster Branchen vertreten, beispielsweise aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Beratung. Mit dem diesjährigen Motto „Find your perfect match“ bietet die Contact Besuchern und Unternehmen erstmals die Möglichkeit, bereits im Vorfeld der Messe zueinander zu finden. Mittels der browserbasierten App „talentefinder“ können sich diese austauschen und zu individuellen Gesprächsterminen auf der Messe verabreden.

Die Contact richtet sich an angehende Ingenieure, Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler sowie an Unternehmen unterschiedlichster Branchen.

Während der Messe verkehren regelmäßig Shuttlebusse von der THI zur Saturn-Arena und zurück. (nr)

Weitere Info gibt es im Netz unter

www.contactin.de

