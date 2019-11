vor 41 Min.

THW Neuburg: Experten für explodierte Häuser

Hat es gekracht, etwa bei der Explosion in einem Haus, rückt das THW an und rettet, was zu retten ist.

Die Mitglieder sind beispielsweise dann im Einsatz, wenn es Notfälle gibt – bei Schneemassen, Überschwemmungen oder Explosionen.

Von Annemarie Meilinger

Wenn sich der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Neuburg zum Jahresende hin trifft, ist die alljährliche Abschlussfeier eine Art Familientreffen der THW-Familie. Mit Kollegen, Partnern und Freunden setzt man sich zusammen, isst und trinkt gemeinsam und lässt das vergangene Jahr Revue passieren. Der THW-Ortsverband Neuburg traf sich am Samstagabend im Marstall, zahlreiche langjährige Mitglieder waren gekommen und auch einige Kommunalpolitiker. Der Ortsbeauftragte Frank Pfeffer konnte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Stellvertreter Rüdiger Vogt von der Stadt Neuburg begrüßen, einige Stadträte, die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider und Vertreter der Feuerwehr und des BRK. Dass auch der Landesbeauftragte Fritz-Helge Voß anwesend war, hatte zwei Gründe. Christian Birkmeir und Wolfgang Winter sollten für ihre langjährige Mitarbeit im THW geehrt werden.

Nachwuchsausbildung beim THW: Jonas Eubel, Fabian Pfeffer, Sebastian Prokop und Thomas Kupka erhielten auf der Jahresabschlussfeier ihre Urkunden überreicht für ihren erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung. Bild: Annemarie Meilinger

Christian Birkmeir, seit 2001 Mitglied im Ortsverband Neuburg, sei in den vergangenen Jahren „eine treibende Kraft des Ortsverbands“, zitierte Voß, Birkmeir habe sich sowohl selber konsequent fortgebildet wie auch für den guten Ausbildungsstand des Ortsverbands verantwortlich gezeigt. „Fachliches Wissen, innovative Ideen und Organisationstalent“ zeichneten Birkmeir, der zeitweise auch schon das Amt des Ortsbeauftragten übernahm, zudem aus, das Ehrenzeichen in Bronze habe er sich damit mehr als verdient. Wolfgang Winter ist schon ein paar Jahre länger beim THW aktiv. Der pensionierte Lehrer trat 1972 in das THW ein und besuchte schon während des Studiums zahlreiche Lehrgänge. Seine Fachkenntnisse „vermittelte er mit Einfühlungsvermögen, Freude und Geduld“ so steht es in der Begründung, 44 Jahre lang fungierte er auch als Bootsführer und erfahrener Baumfäller. Wolfgang Winter erhielt das Ehrenzeichen in Silber vom Landesbeauftragten angesteckt.

THW in Neuburg: Im Frühjahr gab es Hochwasser-Alarm

Seit drei Jahren ist das THW am Schleifmühlweg angesiedelt. Dort sind die vier Lastwagen, drei Autos und verschiedene Anhänger und Geräte untergebracht. Einen Lastwagen hat die Ortsgruppe im Rahmen der landesweiten Umstrukturierung verloren, weil sie nicht mehr „Fachgruppe Logistik“ ist. Als „Fachgruppe Wassergefahren“ wird sie künftig mit einer großen Fähre ausgestattet, auf der man ein Auto übersetzen kann, berichtete der Ortsbeauftragte Frank Pfeffer. Ab März wird der Ortsverband auch noch einen Ford Ranger mit Doppelkabine sein Eigen nennen können. 9800 Stunden habe man vergangenes Jahr in die Ausbildung gesteckt, sagte Frank Pfeffer, 2400 Stunden waren die 40 Helfer unterwegs. Pfeffer, der erst seit einem Jahr der Ortsbeauftragte ist, bedankte sich bei seiner Mannschaft und auch bei befreundeten Organisationen, die es ihm ermöglicht haben „viel zu lernen“. Der Öffentlichkeitsbeauftragte Max Glatz zeigte am Ende des Abends Bilder von Einsätzen des abgelaufenen Jahres, das mit einer Explosion in Ingolstadt seinen Anfang nahm. Im Januar zeigten die Bilder das THW beim tagelangen Schneeschaufeln bei Inzell, im Februar brauchte ein Haus bei Donauwörth Abstützung. Hochwasser in Neuburg setzte die Hilfsorganisationen im Frühjahr in Alarmbereitschaft. Im Sommer war es dann etwas ruhiger, das THW konnte dann im Herbst den Fischern beim Fischeinsetzen helfen und Vorführungen anbieten. Dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz kam, zeigten die Bilder und die erheiternden Kommentare von Max Glatz.

Mit Christian Birkmeir (Zweiter von links) und Wolfgang Winter (Dritter von links) freuen sich der Landesbeauftragte Fritz-Helge Voß (links) und der Ortsbeauftragte Frank Pfeffer über die Ehrenzeichen in Bronze und Silber. Bild: Annemarie Meilinger

THW in Neuburg: Es gibt eine THW-Wiesn

Bürgermeister Rüdiger Vogt wusste allerdings von weiteren Nicht-Katastrophen-Einsätzen des THW zu berichten, beispielsweise die Unterstützung beim Lionslauf oder beim Donauschwimmen, für die man in Neuburg das THW dringend braucht. „Ohne euch geht’s nicht, deshalb stehen wir auch an eurer Seite, wenn es um Anschaffungen geht“, versprach er und wünschte der Gruppe „Schwung und Kameradschaft“. Landtagsabgeordneter Mathias Enghuber lobte die THWler als „Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“. Wie ein Puzzlestück fügten sie sich zwischen BRK und Feuerwehr ein. „Wenn der blaue Lkw durchs Hochwasser fährt, kann man beruhigt sein, denn dann wissen wir, dass die da sind, die etwas davon verstehen“, lobte er die THW-Truppe. Auch die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider betonte die gute Zusammenarbeit der Hilfsorganisation und den guten Ausbildungsstand.

Der Landesbeauftragte Voß warb in seiner Rede um Verständnis für Veränderung in der Struktur des Landesverbands. Künftig soll es mehr Geld für Material geben und mehr Stellen für Bundesfreiwillige. Im kommenden Jahr wird in München die Fußball Europameisterschaft stattfinden. Dazu soll das THW im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eingesetzt werden sowie bei der Verpflegung der Polizei. Im Mai feiert das Bayerische THW sein 70-jähriges Bestehen in Ingolstadt mit einer „THW-Wiesn“.

