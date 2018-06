11.06.2018

„Tag der Bundeswehr“ lockt die Massen

Rund 15000 kommen in die Ingolstädter Kaserne und auf den Übungsplatz. Zu sehen war einiges

Das Motto war „Willkommen Neugier“ gewesen. Und davon hatten sich am Samstag offenbar rund 15000 Besucher angesprochen gefühlt. Sie kamen zum „Tag der Bundeswehr“ in die Ingolstädter Pionierkaserne „Auf der Schanz“ und den dazugehörigen Übungsplatz.

Lutz Niemann, Kommandeur des Ingolstädter Ausbildungszentrums Pioniere und General der Pioniertruppe, wollte den Tag auch als Demonstration gegen die negative Berichterstattung zum Ausrüstungszustand der Bundeswehr verstanden wissen, wie er zur Begrüßung sagte: „Wir wollen den Beweis antreten, dass die Bundeswehr leistungsfähig ist. Auf uns ist nach wie vor Verlass.“ Die Soldaten seien motiviert und engagiert. Und die Bundeswehr bleibe ein attraktiver Arbeitgeber. Niemann: „Die Nachwuchslage für die Pioniere ist sehr gut.“

Der bundesweit an 15 weiteren Standorten (in Bayern außerdem in Feldkirchen und Murnau) laufende Aktionstag diente dennoch auch der Anwerbung von Nachwuchs. Denn seit es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, müssen sich die Streitkräfte verstärkt darum kümmern.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach zum Tag der Bundeswehr in Oldenburg. Sie räumte Mängel und Versäumnisse ein. 25 Jahre des Kürzens und Schrumpfens hätten Lücken bei Material und Ausstattung hinterlassen. Immer wieder gebe es Schlagzeilen, was in der Bundeswehr „gerade wieder nicht schwimmt, nicht rollt oder nicht fliegt oder wo es an der persönlichen Ausstattung der Soldaten hapert“. Einiges sei sicher übertrieben, aber vieles treffe zu. „Was 25 Jahre lang gekürzt worden ist, das schütteln wir nicht ohne Weiteres in zwei, drei Jahren wieder aus den Kleidern.“ Angesichts der internationalen Lage betonte sie: „Weil die Lage so ist, wie sie ist, braucht Deutschland eine einsatzbereite, eine modern aufgestellte Bundeswehr. Unser Europa braucht dringend mehr Investitionen in seine Sicherheit.“ Es gebe zudem die Verpflichtung den Soldaten gegenüber, dass sie so gut wie möglich geschützt und ausgerüstet sind. Vor drei Jahren habe man deshalb mit dem Parlament eine Modernisierung eingeleitet, die Trendwenden beim Personal, beim Material bei den Finanzen. Die Bundeswehr wachse wieder, es gebe wieder mehr Einstellungen, das Material werde modernisiert, so sie Ministerin (kuepp, dpa) "Ingolstadt Seite 24

