Tag der offenen Tür an der Uni

Am 11. Mai können sich Interessenten über die Studiengänge und die Studienbedingungen an den Fakultäten informieren

Mit ihrem Tag der offenen Tür lädt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) am Samstag, 11. Mai, Studieninteressierte ein, sich über die Studienangebote zu informieren. Die KU bietet zwischen 10 und 16 Uhr an den Standorten in Eichstätt und Ingolstadt ein vielfältiges Programm: von Schnuppervorlesungen und einem Science Slam bis hin zu Workshops und Führungen.

So kann man sich im Fernsehstudio des Journalistik-Studiengangs selbst vor der Kamera ausprobieren oder auf dem Eichstätter Campus über die Wetterstation der Geographie informieren. Studierende erklären, wie im Labor der KU Pollen analysiert werden. In der Galerie der Universität gibt es Live Performances und eine Ausstellung. Zudem besteht die Möglichkeit, an Workshops zu dreidimensionalem Gestalten und dem Arbeiten mit 3D-Druck teilzunehmen. Erkenntnisse über das menschliche Gehirn können die Besucher bei den Psychologen sammeln, die Experimente in ihrem EEG-Labor anbieten. Unter dem Motto „Samstags auf dem Forum Romanum“ bringen die Altertumswissenschaften die antike Redekunst ins Theatron der KU.

In Vorträgen und an Infoständen stellen Dozierende und Studierende das Studienangebot der KU von A wie Anglistik bis W wie Wirtschaftswissenschaften vor. Zudem werden Schnuppervorlesungen aus dem vielfältigen Fächerspektrum angeboten. Im Rahmen von Führungen werden der Campus und Einrichtungen der Universität gezeigt. Einen Einblick in die Forschung gibt der Science Slam, bei dem das Publikum den besten und unterhaltsamsten Beitrag wählen darf. Neben der Studienberatung informiert auch die Karriereberatung der KU, unter anderem mit einem Vortrag mit dem Titel „Und was wird man damit? (Neue) Berufsperspektiven für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaft“.

Daneben stellen sich Einrichtungen der KU vor: das International Office, das Sprachenzentrum, die Zentren Flucht und Migration und für Lehrerbildung, das Zentralinstitut für Lateinamerikastudien sowie das Zentrum für Ehe und Familie in der Gesellschaft. Auch Studentenorganisationen informieren über ihre Arbeit. (nr)

Das ausführliche Programm zum Tag der offenen Tür gibt es auf der Homepage der Universität unter www.ku.de/infotag.

