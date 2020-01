24.01.2020

Tag der offenen Tür und Typisierungsaktion

Interessierte können sich am Klinikum über Ausbildungen in der Medizin informieren

Das Berufsbildungszentrum Gesundheit Ingolstadt (BBZ) veranstaltet seinen traditionellen Tag der offenen Tür. Die Bildungseinrichtung am Klinikum Ingolstadt informiert am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 15 Uhr über die Ausbildungsmöglichkeiten an den im Schulzentrum integrierten Berufsfachschulen. Lehrer und Schüler zeigen in ihren Räumen Ablauf und Dauer der theoretischen und praktischen Ausbildung in der Krankenpflege und bei den Hebammen. Schülerinnen der Physiotherapie demonstrieren Übungen zu krankengymnastischen Behandlungstechniken. Die Logopädieschüler zeigen, wie eine Stimmuntersuchung oder Audiometrie durchgeführt wird. In der Radiologieschule kann man in den Übungsräumen Geräte ansehen, mit denen die Schülerinnen und Schüler die Grundbegriffe der Fachgebiete in der Radiologie erlernen. Schließlich bieten die Schüler der Berufsfachschule für Ergotherapie an, sich über die vielfältigen Inhalte der Ausbildung zu informieren, wie sie beispielsweise in handwerklichen Fächern ausgebildet werden. Auch die Werkräume werden dazu für die Besucher zugänglich sein. Die Schule für Operationstechnische Assistenten informiert über den Ausbildungsverlauf und die Tätigkeit im OP. Ein Bildungsgang richtet sich vor allem an Haupt-/Mittelschulabsolventen: Die Ausbildung zum Pflegefachhelfer wird in einem einjährigen Bildungsgang für diese Schulabgänger von besonderem Interesse sein. Wer eine dreijährige Ausbildung absolviert, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Fachhochschulreife erwerben. Am BBZ Gesundheit ist auch eine Verknüpfung von Ausbildung und Studium möglich. Seit einigen Jahren kooperiert das BBZ mit der Technischen Hochschule Deggendorf für ein Studium in der Physiotherapie sowie mit der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Regensburg für Studiengänge in der Logopädie und in der Physiotherapie. Für alle Ausbildungsgänge werden Ausbildungsvergütungen gewährt, wie es der Tarifvertrag, der nun auch für die Therapie- und Diagnostikausbildungen gilt, vorsieht. Im Rahmen des Tags der offenen Tür wird in Zusammenarbeit mit der DKMS eine Typisierungsaktion durchgeführt. Dazu findet um 11, 12, 13 und 14 Uhr eine Information statt. Danach können sich Freiwillige einer Typisierung unterziehen. (nr)

Das Programm gibt es unter www.bbz-ingolstadt.de

