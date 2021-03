vor 33 Min.

Tankanhänger mit 7000 Liter Heizöl macht sich in Wolkertshofen selbstständig

In Wolkertshofen hat sich ein Tankanhänger mit rund 7000 Liter Heizöl selbstständig gemacht. Der Anhänger rollte etwa 30 Meter weit und kam von der Straße ab.

Der 56-jährige Fahrer eines Heizöl-Tankzuges stellte seinen Anhänger am Freitag gegen 14.30 Uhr kurz nach dem Ortseingang von Wolkertshofen (von Nassenfels her kommend) am rechten Fahrbahnrand ab und ließ ihn dort stehen. In der Folge machte sich der Anhänger auf der leicht abschüssigen Straße aus bislang unbekannter Ursache selbstständig. Er rollte laut Polizei etwa 30 Meter weit und kam dabei nach links von der Straße ab. Dort fällte er einen Baum, der ihn letztlich stoppte. Der Baum beschädigte noch einen Sichtschutzzaun und ein geparktes Auto. Im Anhänger befanden sich etwa 7000 Liter Heizöl. Die Gefahr, dass dieses auslaufen würde, bestand zu keiner Zeit, so die Polizei.

Die Feuerwehren aus Wolkertshofen, Nassenfels und Buxheim waren mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie leiteten den Verkehr um und halfen bei der Bergung des Anhängers. Dieser war durch den Kontakt mit dem Baum an der Druckluftanlage beschädigt worden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.600 Euro, verletzt wurde niemand. (nr)

