Tankgeld in die eigene Tasche gesteckt?

Ein Angestellter soll 300.000 Euro unterschlagen haben. 85 mal soll er dafür Geld aus Tankautomaten gestohlen haben.

Von Claudia Stegmann

299.005 Euro – exakt diese Summe vermisst ein Unternehmer aus dem Landkreis aus den Erlösen einiger seiner Tankstellen. Unter Verdacht steht ein Mitarbeiter, der für die Leerung von vier Tankautomaten zuständig war. Am Donnerstag wurde der Indizienprozess am Landgericht Ingolstadt eröffnet, ein Urteil soll nach insgesamt sechs Verhandlungstagen am 12. Oktober fallen.

Dem 51-Jährigen aus dem Landkreis wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2015 insgesamt 85 mal Geld aus den Tankautomaten für sich abgezweigt zu haben. Die Beträge variieren in den meisten Fällen zwischen 1500 und 5000 Euro und summieren sich auf nahezu 300.000 Euro. Der Mann, der von zwei Rechtsanwälten verteidigt wird, bestreitet die Vorwürfe.

Insgesamt sind für den Prozess ein Dutzend Zeugen geladen. Am ersten Verhandlungstag kam der Technische Leiter jener Firma zu Wort, der den Tankhändler mit den entsprechenden Geräten beliefert. Wie er Richter Frank Nießen erklärte, sieht die korrekte Vorgehensweise einer Tankautomatenleerung folgendermaßen aus: Der Mitarbeiter erzeugt zunächst mit seiner Magnetkarte einen Beleg, auf dem die Geldsumme steht, die sich im Automaten befindet. Danach sperrt er den Tresor auf, entnimmt das Geld und sperrt den Tresor wieder zu. Zum Abgleich erzeugt er erneut einen Beleg, auf dem dann folgerichtig null Euro ausgewiesen sind. Allerdings, so war seinen Ausführungen zu entnehmen, kann das System auch umgangen werden. Am Donnerstag blieb allerdings völlig offen, ob sich der Mitarbeiter einer dieser Tricks bedient haben könnte.

Im Vorfeld der Aussage hatten die beiden Verteidiger Klaus Wittmann und Florian Englert durch mehrere Anträge versucht, die Verhandlung auszusetzen. So rügten sie etwa die Besetzung der Strafkammer, die ihrer Meinung nach mit drei statt nur mit zwei Richtern besetzt sein sollte, sowie die sachliche Zuständigkeit des Landgerichts.

