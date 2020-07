vor 38 Min.

„Tante Hedi“ wird 90

Burgfunken gratulierten der ehemaligen Elferrätin Hedi Horcicka

Viele ältere Menschen trifft die Kontaktbeschränkung in der Corona-Krise, so auch Hedi Horcicka, die aus gesundheitlichen Gründen bereits seit längerer Zeit im Seniorenheim des BRK in Neuburg lebt. Ihre Nichte, Margarete Rittberger, die Familie und die Vereinsführung der Burgfunken hätten gerne ihrer „Tante Hedi“ einen unvergesslichen Tag zum 90. Geburtstag arrangiert, doch wegen der aktuellen Corona-Pandemie musste man auf diese Feier verzichten. Zum Glück konnte man mit zeitlichen Abständen und unter Einhaltung der Corona-Regelungen dem Geburtstagskind zumindest bei einem Besuch persönlich gratulieren. Für die beiden Präsidenten Harry Zitzelsberger und Michaela Beric war es aber dennoch sehr wichtig, der ehemaligen Elferrätin und Mitbegründerin des Kinderhofstaats Danke zu sagen, wenn auch in einem außergewöhnlichen Jahr. (nr)

