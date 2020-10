20.10.2020

Tanzcafé in Neuburg: Warum Corona dem Hertlein-Wirt den Abschied verleidet

Plus Mike Habermeier hatte sich sein letztes Jahr im Tanzcafé Hertlein anders vorgestellt. 24 Jahre lang hat er die legendäre Kneipe betrieben – das sollte gebührend gefeiert werden. Doch die Pandemie macht die Pläne zunichte.

Von Claudia Stegmann

Es war ein kurzes Comeback, das das Hertlein feiern durfte. Gerade mal drei Wochen hatte das Tanzcafé seit Ende September auf, nachdem die Beschränkungen für Schankwirtschaften gefallen waren. Jetzt musste Mike Habermeier seine Kneipe schon wieder zusperren. Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen hat Ministerpräsident Markus Söder die Sperrzeit wieder eingeführt. Um spätestens 23 Uhr ist zappa – um diese Uhrzeit geht es in der Nachtgastronomie normalerweise gerade erst los. Ob der Hertlein-Wirt in diesem Jahr überhaupt noch mal aufsperrt, steht in den Sternen. Denn Ende des Jahres gibt Mike Habermeier nach 24 Jahren das Hertlein ab.

Zuletzt waren Zucht und Ordnung in die altehrwürdigen Gemäuer eingekehrt. Wo normalerweise getanzt wird, standen sauber aufgereiht in gebotenem Abstand Biertische und -bänke. „Im Stehen ist Spaß haben verboten“, sagte Mike Habermeier vergangene Woche noch süffisant. Da durfte er noch 70 Leute reinlassen und freute sich, dass die neuen Gegebenheiten angenommen wurden.

Am 19. Dezember wollte Mike Habermeier seine letzte Party im Hertlein feiern

Das Hertlein hat sich verändert – erst recht, seit ein Virus mit dem Namen Covid-19 die Welt auf den Kopf gestellt hat. Statt dicht an dicht um die Bar zu stehen oder unter der Diskokugel auf Led Zappelin zu zappeln, saßen die Gäste zuletzt gesittet an den Tischen, auf denen Kerzen flackerten. Mike Habermeier will die Vorgaben in Zeiten von Corona nicht infrage stellen, auch wenn ihm die jüngsten Entwicklungen ordentlich die Laune vermiesen. Nichtsdestotrotz machen sie ihm den Abschied leichter. Am 19. Dezember wollte er das Hertlein zum letzten Mal aufsperren, ehe sein Pachtvertrag am 31. Dezember ausläuft. Ob es dazu jetzt kommt, weiß im Augenblick niemand.

Seit 1967 ist das Tanzcafé Hertlein eine Rockkneipe. Seit über 50 Jahren trotzt es dem Zeitgeist. Bild: Claudia Stegmann

Dass Mike Habermeier Ende 2020 aus dem Hertlein aussteigt, war schon länger klar. Sich mit 50 immer noch die Nächte um die Ohren schlagen – das will und braucht er nicht mehr, hat er einmal gesagt. Seinen Abschied hatte er sich allerdings gänzlich anders vorgestellt. Das ganze Jahr über hätte er gerne in Etappen gefeiert – bei einem Schafkopf-Turnier, einem Grillabend oder mit Auftritten von Bands. „Alle zwei Wochen hätten wir irgendein Programm gemacht – und am letzten Tag hätten wir eine Bombe explodieren lassen“, lautete sein ursprünglicher Plan. Eine grandiose Abschiedsparty hätte er sich gewünscht, die dem Ruf des Hertlein gerecht worden wäre: wild, laut und hemmungslos. Doch daraus wird jetzt nichts.

Mike Habermeier hat das Hertlein in Neuburg 1996 übernommen

26 Jahre war Mike Habermeier alt, als er 1996 das Hertlein – zunächst zusammen mit Michael Krickl – übernommen hat. Hinter ihm lag ein abgebrochenes Kunststofftechnik-Studium und eine Schreinerausbildung, vor ihm ein Leben, das sich hauptsächlich nachts abspielt. „Für mich war das Hertlein damals ein gemachtes Nest“, erinnert er sich. Er war in Neuburg, wo er immer sein wollte, und verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er mit anderen feierte.

„Viel wilder“ sei es damals im Hertlein noch zugegangen. Das lag nicht nur daran, dass es quasi kein Wochenende ohne eine Schlägerei gegeben habe. Auch die Gäste seien „besser drauf“ gewesen, weil sie früher am Abend gekommen und auch länger geblieben seien. Das habe sich mit der Aufhebung der Sperrzeit geändert. Zuletzt stand Mike Habermeier immer öfter bis 22 Uhr allein im Hertlein, danach kamen die Mitarbeiter und meistens erst nach Mitternacht die ersten Gäste.

An Heilig Abend war das Tanzcafé in Neuburg traditionell „bumsvoll“

Sieben Tage die Woche hatte das Hertlein in seinen Anfangsjahren geöffnet. Schon am Donnerstag wurde das Wochenende eingeläutet, das an allen Tagen gut gelaufen sei – trotz Konkurrenz. Egal ob Schrannenkeller, East Side, Vis à Vis, Fassl, Hofgartencafé oder King George – sie alle hatten ihr Geschäft gemacht, weil es weder Social Media noch Netflix gab. Wer was erleben wollte, musste vor die Türe und sich mit Menschen treffen.

So wurde Weihnachten im Hertlein gefeiert. Bild: Habermeier (Archiv)

Während sich die Zeiten änderten, die Leute immer später oder gar nicht mehr aus dem Haus gingen, blieb das Hertlein eine Institution – zumindest für ein paar wenige Tage im Jahr. Nach dem Donauschwimmerball und nach dem Schloßfest, an Silvester und an Weiberfasching war das Hertlein quasi Pflicht für jeden, der „das volle Programm“ durchziehen wollte. Der absolute Höhepunkt im Hertlein-Jahr war allerdings an Heilig Abend: Hier kamen alle zusammen, die auf Heimatbesuch waren und alte Freunde und Bekannte treffen wollten. Dementsprechend „bumsvoll“ war es an diesen Abenden immer. Die Idee hatte Mike Habermeier aus dem ehemaligen Irish Pub in der Weinstraße mitgenommen, in dem er als junger Bursch bedient hatte.

Am Faschingsdienstag enterten auch Kinder das Hertlein

Volles Haus gab es im Hertlein auch am Faschingsdienstag – wenngleich die meisten Gäste an diesem Tag Mike Habermeier nur bis zum Bauchnabel reichten. Beim Kinderfasching verwandelte sich das Tanzcafé in eine Konfetti-Hölle und aus den Boxen trällerte Karel Gott das Lied der Biene Maya. „Danach war ich nervlich fertig“, gibt Habermeier schmunzelnd zu.

In 24 Jahren sammeln sich so manche Geschichten an, die Mike Habermeier erzählt könnte. Etwa von den beiden Damen, die an Fasching jeweils einen Schuh im Hertlein zurückgelassen haben und mutmaßlich mit eiskalten Füßen nach Hause gekommen sein dürften. Das Schuhwerk hängt bis heute an der Decke über der Bar. Oder von dem Pärchen, das hinter dem Tresen vor den Augen der anderen Gäste in auffällig rhythmische Bewegungen verfallen war. Ob ihr intensives Kennenlernen an diesem Abend in eine glückliche Ehe gemündet ist? „Das weiß ich nicht“, sagt Mike Habermeier und lacht. Zum Hertlein gehörten aber auch schon immer Raufereien und Schlägereien, bei denen nicht nur die Fäuste, sondern auch jede Menge Gläser flogen. Weil er irgendwann keine Lust mehr hatte, alle paar Wochen neue Gläser zu kaufen, stellte er auf Plastikbecher um.

Nachfolger von Mike Habermeier wird Sebastian Bollinger

Diese und das gesamte andere Inventar hätte Mike Habermeier gerne an seinen Nachfolger Sebastian Bollinger übergeben. Doch weil er sich mit dem Sonderbar-Besitzer bezüglich der Ablösesumme nicht einigen konnte, plant Habermeier Ende des Jahres einen Hausflohmarkt. Wer will, kann sich bei dieser Gelegenheit ein original Hertlein-Souvenir sichern – angefangen vom Würfelbecher über Barhocker und Stehtische bis hin zu den rund 4000 LPs aus dem Bestand des Hertlein.

Mike Habermeier an einem Freitag im Oktober, bevor er das Hertlein wieder schließen musste. Bild: Habermeier (Archiv)

Welche Pläne Sebastian Bollinger mit dem Hertlein hat, wird er demnächst bekannt geben. Eine Radikalveränderung dürfte es nach dem Wunsch der Eigentümer aber nicht geben. „Das Hertlein soll das Hertlein bleiben“, pflegt Matthias Enghuber gerne zu sagen. Mike Habermeier zumindest sieht Potenzial in der Butze. Wenn der Campus in Neuburg eröffnet, könnte sich das Hertlein bei entsprechender Ausrichtung durchaus zu einer Art Studentenkneipe entwickeln.

Im „Mini-Hertlein“ im Partykeller feiert Mike Habermeier weiter

Während das Hertlein in eine neue Ära übergeht, macht Mike Habermeier „erst mal nix“. „Man könnte auch sagen, ich werde Privatier“, sagt er und schmunzelt. Er freue sich auf seine neue Freiheit, die Ungebundenheit und darauf, am Samstag auf den Wochenmarkt gehen zu können. Bislang hat er den meistens verschlafen. Ganz ohne Kneipenleben mag er aber noch nicht sein – und deshalb hat er schon vorgesorgt. In einer ehemaligen Werkstatt hat er sich einen Partyraum eingerichtet, den er an zwei Tagen in der Woche für Freunde öffnet. Es gibt Bier, im Hintergrund läuft Musik und am Tresen wird über Gott und das Leben geredet. Es ist fast so wie im Hertlein – nur es fliegen keine Gläser und vor der Türe prügelt sich niemand. Aber das ist sicherlich nichts, was Mike Habermeier vermissen wird.

