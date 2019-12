vor 33 Min.

Tanzmusik ist Sepp Eichingers Leben

Sepp Eichinger verbringt täglich Zeit in seinem Musikzimmer, wo er mittels einer DJ-Software am Rechner ständig seine Hitlisten überarbeitet.

Der Neuburger Gastwirt Sepp Eichinger betrieb in den 1970er und 80er Jahren das legendäre Tanzcafé „Gallina“. Auch im Ruhestand lässt ihn die Musik nicht los.

Von Norbert Eibel

Nichts erinnert mehr in dem Innenhof an die bewegte Vergangenheit, als die Adresse in der Blumenstraße eine Institution im Neuburger Nachtleben war: Wo heute eine Kanzlei und Wohnungen zu finden sind, pulsierte einst das Nachtleben im „Gallina“, dem trendigsten Musikschuppen der 70er und 80er Jahre in der Stadt. Und mittendrin Sepp Eichinger, Wirt und Discothekenbetreiber in Person. Und das ist buchstäblich heute noch so, denn nach dem Umbau des Gebäudekomplexes ist er zusammen mit seiner Ehefrau Anni dort eingezogen. Und ein wenig ist der 80-Jährige im Rhythmus geblieben, heute ist sein Reich das eigene Musikzimmer, in dem er fast täglich drei Stunden und mehr zubringt.

Das „Gallina“ war berühmt für Livemusik: Regelmäßig traten im Tanzcafé bekannte Künstler auf, so die legendäre Münchner Partycombo Saragossa-Band... Bild: Repro: nr

Sepp Eichinger sitzt am Rechner, in den Regalen vor und hinter ihm stehen die Tonträger aus alten Zeiten. 15.000 Singles, 5000 Langspielplatten und fast genauso viele CDs stapeln sich dort. „Aber das ist Vergangenheit“, schmunzelt der Meister am Mischpult und führt stolz sein DJ-Programm vor. Abertausende und mehr Musiktitel habe er dort gespeichert, „es gibt nix, was ich nicht habe“. Alphabetisch sind die Titel geordnet, viele hat er mit einem Kommentar versehen, um sie wieder zu finden. Die Arbeit macht er sich nicht umsonst, denn Sepp Eichinger legt immer noch auf. Seit etwa 15 Jahren ist er als „Senioren-DJ“ unterwegs, bereicherte viele Jahre den Seniorentanz im Café Huber. Nach dem Besitzerwechsel ist diese Veranstaltung in die „Rennbahn“ umgezogen, doch „DJ Sepp“ kommt noch weiter herum. In München etwa lotst er regelmäßig im Keller des Hofbräukellers im legendären Maratonga die Gäste aufs Parkett.

Sepp Eichinger: Die Musikauswahl ist Gefühlssache

Die Musikauswahl, sagt Eichinger, sei Gefühlssache. „Ich weiß nie, was ich vorher spiele. Ich schaue mir die Leute an...“ Gelernt hat er einmal in der Gastronomie, zunächst eine Metzgerlehre gemacht und später den Wirtebrief. 1963 übernahm er den „Hennenwirt“ in der Blumenstraße von seinen Eltern. Der Gasthof war mehr als ein Wirtshaus, schon damals habe er mit Alleinunterhaltern gearbeitet, um seinen Gästen ein wenig mehr als andere bieten zu können. Bis 1974 war er Wirt, ehe er schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite das Tanzcafé eröffnete. Der Hennenwirt wurde verpachtet, der Name des neuen Ladens war eine Hommage an die Familientradition. In der fünften Generation sind die Eichingers in Neuburg Gastwirte, „Gallina“ ist lateinisch und bedeutet Henne.

Auf drei Stockwerken konnten die Nachtschwärmer zwischen Weinkeller, Bar und Sitzbereich wählen. Der Andrang war riesig, das Pensum „brutal“, wie sich Eichinger erinnert. Die Leute seien vor allem wegen der Musik gekommen, gespielt wurden klassische Schlager, auf die die Gäste tanzen konnten. Und es gab ein Angebot für jedes Alter. Nachmittags war Jugendparty, Einlass ab 14 Jahren. Das Publikum war bunt gemischt, die Besucher kamen bis aus Augsburg, München, Eichstätt und Ingolstadt, populär sei das „Gallina“ aber vor allem im Umland gewesen. „Bei uns war die Landbevölkerung, wir waren die Größten in der Stadt. Wir hatten einen Durchlauf von 800 bis 1000 Leuten. Morgens um 8 Uhr haben wir geöffnet, bis um 1 Uhr nachts ging es durch“, erzählt Josef Eichinger. Dann war Sperrstunde und die Polizei damals sehr akkurat. „Die kamen jeden Tag vorbei, das war schlimm.“ Eine „Hockersteuer“ wie zu Wirtshauszeiten habe es zu der Zeit nicht mehr gegeben. Um drei Mark Gebühr pro Stunde, einzuzahlen in der Stadtkasse, habe man die Sperrstunde ganz früher um maximal drei Stunden verlängern können.

...oder der niederbayerische Kultkabarettist Fredl Fesl. Bild: Repro: nr

Ehemaliges Gallina in Neuburg: Ein Gästebuch voller Stars

Sechs Tage in der Woche hatte das „Gallina“ geöffnet, samstags spielte eine Band, alle acht Wochen gab es ein Stargastspiel. In das Gästebuch trugen sich unter anderem die Flippers, Fredl Fesl, Suzi Quatro, die Saragossa-Band, Andy Borg, Jack Jersey und G.G. Anderson ein. Nach zehn Jahren war der Boom vorbei, die Zeiten hatten sich geändert, Disco und Pop waren jetzt angesagt. „Also haben wir alles rausgerissen und neu gemacht“, erinnert sich Eichinger. Neu waren auch eine Lichtanlage samt Laserelementen und natürlich eine zeitgemäße Musikanlage. „Angefangen hatten wir mal mit zwei Plattenspielern, das ging natürlich nicht mehr.“ Selbst legte der Meister damals nur samstags nach 1 Uhr auf, wenn der große Andrang vorbei war. Und der Geschmack der Nachtschwärmer veränderte sich stetig, die Techno-Ära dämmerte herauf. 1988 verpachteten die Eichingers darum den Laden, aus „Gallina“ wurde „Luna“. Er habe damals die Vorstellung gehabt, mit 50 aufzuhören“, runzelt Eichinger die Stirn. „Aber das war ein Schmarrn, ich hab’ nicht gewusst, was ich tun soll.“ Er baute an sein Wirtshaus an und eröffnete die Lettenstub’n, doch 1993 folgte ein Comeback als Nachtklubbetreiber. „Meine Welt war das aber nicht mehr. Die Jugend hat immer einen anderen Geschmack. Mein Vater hat auch über die Musik geschimpft, die wir gehört haben.“

1999 war endgültig Schluss, seiner Musik ist der Eichinger Sepp aber treu geblieben: Schlager, am liebsten deutschsprachig, und tanzbar. „Hardrock ist nicht meine Musik und beim Boogie bin ich auch nicht so firm.“ Doch ein Discjockey richtet sich nach dem Geschmack seines Publikums. Am schwierigsten seien die, die nicht tanzen könnten. „Das Schlimmste für einen DJ ist zweifellos, wenn die Tanzfläche leer ist. Früher war es einfacher. Da haben die Leute richtig getanzt und sind dann wieder von der Tanzfläche. Heute hampeln alle ein wenig umeinander.“ Den Profi an der Anlage zeichnet jedoch sein Gespür für die Stimmung aus. In Ingolstadt habe er einmal einen Abend lang aufgelegt und keine zehn Titel gekannt. Denn wenn Sepp Eichinger mit seinem Laptop anrückt, hat er einen unerschöpflichen Fundus an Titeln dabei. „Viele Lieder kenne ich gar nicht mehr, aber ich hab sie“, schmunzelt er.

Sepp Eichinger holte Andy Borg nach Neuburg

Und den richtigen Riecher hatte Eichinger schon immer, mit seinen Lokalen und nicht zuletzt bei der Auswahl der Künstler, die dort auftraten. An einen besonderen Coup, den er 1982 landete, erinnert er sich gerne. „Ich war zu der Zeit im Discothekenverband organisiert und bin viel rumgekommen. Einmal war ich in Wien auf einer Künstlermesse und wollte eigentlich einen Bauchredner engagieren.“ Doch das gelang nicht, stattdessen habe ihm eine Agentin einen jungen Sänger angeboten. „Den hat noch keiner gekannt und deshalb war er sehr günstig.“ Der Vertrag wurde langfristig ein Dreivierteljahr im Voraus abgeschlossen. Als Andy Borg schließlich nach Neuburg kam, hatte er in der Zwischenzeit mit „Adios Amor“ einen Nummer Eins-Hit gelandet, „und die Leute haben uns die Bude eingerannt.“

