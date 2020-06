vor 2 Min.

Tanzschulen in Neuburg: Es geht wieder los

Plus Nachdem sie wieder öffnen dürfen, läuft auch der Betrieb in den Neuburger Tanzschulen an – zum Beispiel mit einem Open-Air-Tanz in der Julius-Brauerei. Wie dadurch etwas Bewegung in die Corona-Krise kommt.

Der letzte Walzer ist Wochen her. Etwa drei Monate, sagt Bernhard Gems. Fast übernacht legte das Coronavirus die Tanzschule Taktgefühl, die er zusammen mit Stefanie Gramlich in Neuburg leitet, still. Jetzt, nach wochenlanger Sorge über die Zukunft, gibt es endlich wieder Grund für Optimismus. Denn seit dem 8. Juni dürfen Fitnessstudios, Yogazentren und auch Tanzschulen wieder öffnen.

Die Tanzschule Taktgefühl freut sich, dass es wieder los geht

„Wir freuen uns, dass es wieder los geht“, sagt Bernhard Gems. Damit habe die Ungewissheit, die zuletzt den Alltag bestimmt hat, ein Ende. Die Vorgaben der Regierung seien auch nicht so streng, wie anfangs befürchtet. „Daher sind wir momentan sehr glücklich“, bekräftigt der Betreiber.

Eine Zuversicht, die aber nicht über die Arbeit der vergangenen Wochen hinwegtäuschen kann. Zumal die Öffnung der Schule mit viel Aufwand verbunden sei, erklärt Bernhard Gems. Tanzgruppen zum Beispiel müssen ab sofort aufgeteilt werden. Ballet, Hiphop, Discofox: Jeder Tänzer, jedes Paar benötigt ein gewisses Maß an Platz.

Um das zu gewährleisten, haben die Taktgefühl-Inhaber in ihren beiden Sälen Felder von drei mal drei Metern mit Klebeband markiert. Diese Felder, sagt Bernard Brems, seien zwar keine unbedingte Vorgabe des Freistaats, sollen den Kindern, Jugendlichen und Erwachsnen aber als grundsätzliche Orientierung dienen, den Abstand zu anderen einzuhalten. „Außerdem braucht man ja auch einen gewissen Raum für die Bewegung“, merkt er an.

20 bis 22 Paare in einem Kurs – das sei durch die zahlreichen Regeln momentan nicht denkbar. Aus einer Gruppe werden in Corona-Zeiten oft drei, die sowohl zeitlich als auch räumlich getrennt werden müssen. Deshalb weicht die Tanzschule nicht nur auf verschiedene Räume aus, sondern auch auf den Hof der Julius-Brauerei. Bernhard Gems: „Ein Teil der Kunden tanzt in der Tanzschule und der andere tanzt Open-Air.“ Dieses Konzept hat am Sonntag nun zum ersten Mal stattgefunden – mit Spaß und Erfolg.

Nach monatelanger coronabedingter Pause startete die Tanzschule Taktgefühl in der vergangenen Woche wieder mit Kursen und Tanzkreisen. Bild: Taktgefühl

Allerdings, betont der Betreiber, sei das keine Dauerlösung, auch weil der Teerboden in der Brauerei vollkommen andere Voraussetzungen für das Tanzen, die Schuhe und Kleidung mit sich bringt als etwa Parkett in geschlossenen Räumen. Aktuell und in den kommenden Wochen sei das Open-Air eine gute Alternative, sagt Bernhard Gems. „Trotzdem hoffen wir, dass wir in vier bis fünf Wochen wieder zu einem normalen Betrieb in der Tanzschule übergehen können.“

In der Zwischenzeit bleiben Cha-cha-cha, Salsa und Pirouetten nur alleine oder mit einem festen Partner erlaubt. „Durchwechseln geht nicht“, bekräftigt Bernhard Gems. Beim Tanzen selbst müssten die Tänzerinnen und Tänzer – abgesehen von den Kindern – zwar keine Maske tragen. Betreten sie aber die Schule oder benutzen sie die Toiletten, ist der Mund-Nasen-Schutz generell Pflicht.

Bewegung in Neuburg: Auch in der Tanzschule Kober geht es weiter

Die Tänzer bewegen sich auf einer Fläche von drei mal drei Metern. Bild: Taktgefühl

Auch bei Vera Kober. Während Taktgefühl vergangene Woche mit den ersten Kindergruppen gestartet ist, schwingen die Stammkunden in ihrer Neuburger Schule schon seit dem 10. Juni die Hüften. Doch gilt auch hier für alle Beteiligten, das Prozedere zu befolgen, die Abstände einzuhalten, regelmäßig zu desinfizieren, die Masken gewissenhaft aufzusetzen und immer wieder kräftig durchzulüften. „Am Anfang war ich nervös, ob auch alles funktioniert“, sagt die Betreiberin. Ihre Tänzerinnen und Tänzer seien jedoch insgesamt diszipliniert mit den Auflagen umgegangen. „Sie sind sehr zufrieden, dass es endlich wieder los geht“, bekräftigt Vera Kober. Ihre Tanzschule existiert als Familienbetrieb bereits in der vierten Generation. Genauer gesagt seit 1924. Noch nie habe die Familie etwas derartiges erlebt. Vergleichbar, sagt Vera Kober, seien die Umstände der Pandemie wohl nur mit dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Großvater habe damals keine Kurs geben können. Musik wie Swing, erzählt sie, sei damals verboten gewesen.

Ähnlich hat es sich vielleicht diesmal angefühlt. Denn Kurse, die eigentlich im Mai angelaufen seien, hätten sich durch das Virus zerschlagen, erklärt die Tanzschulen-Inhaberin. Nun müsse man sehen, ob die Menschen im Herbst wieder Lust dazu hätten. Für Vera Kober ist es immerhin ein gutes Zeichen, wieder Sport machen und gemeinsam mit anderen tanzen zu dürfen. „Ich fühle mich wieder richtig wohl“, sagt sie. So jedenfalls kommt wieder ein bisschen Bewegung in die Corona-Krise.

Themen folgen