vor 28 Min.

Tapfere Mannen beim Mittelalterspektakel

Die Rittertage auf Schloss Grünau locken bei schönem Wetter viele Besucher an. Der Höhepunkt ist eine große Feldschlacht. Was sonst noch geboten war

Von Silke Federsel

Mittelalterliche Musik, Trommelklänge, zahlreiche Zelte und Stände, zwischen denen sich Teilnehmer in historischen Gewändern tummelten und Besucher über das bunte Angebot staunten: Gleich vier Tage lang entführten die Rittertage auf Schloss Grünau heuer alle in eine längst vergangene Zeit. Und das bei bestem Frühsommerwetter mit strahlend blauem Himmel und viel Sonnenschein.

„Der Wettergott hat es wirklich gut mit uns gemeint“, freute sich Organisatorin Sabine Nötzel. Die Veranstaltung sei sehr gut angenommen worden. Denn hier, vor der Kulisse des prächtigen Jagdschlosses, könne man einfach in ein ganz anderes Leben eintauchen, erklärte Nötzel.

Echtes Lagerleben beim Mittelalterspektakel

Gelegenheit dazu gab es genug: Viele Mitwirkende der Rittertage hatten ihr Lager auf dem Gelände aufgeschlagen und erlaubten es interessierten Besuchern, ihnen beim Kochen auf der Feuerstelle zuzuschauen oder zeigten ihnen, wie gemütlich es dank zahlreicher Felle in den Zelten war. Auf dem Marktgelände boten zahlreiche Händler ihre Waren an – von selbst gefertigtem Schmuck, über Lederwaren, bis hin zu Dekoartikeln wie Kerzenständern, skurrilen Totenköpfen oder mittelalterlicher Kleidung. Dazwischen gab es immer wieder verschiedene interessante Programmpunkte – von der Schlangentänzerin, die mit ihren Tieren die Besucher erfreute, über Reiter, die ihr Geschick mit dem Speer zu Pferde zeigten bis hin zur Feuershow.

Diese beiden Damen machten es sich stilecht gekleidet auf einer Wiese im Schatten gemütlich und stärkten sich aus Tonkrügen. Bild: Silke Federsel

Während bei den sommerlichen Temperaturen die Besucher ein schattiges Plätzchen aufsuchen konnten, wenn es ihnen zu heiß wurde, mussten die Rittersleute, die bei der großen Feldschlacht gegeneinander antraten, allerdings ganz schön in ihren Rüstungen schwitzen. Denn 30 Kilogramm wog schon einmal gut und gerne die Kleidung eines Ritters, wie Mario Kothe erklärte. Zum Kettenhemd, Schwert und Helm kamen nämlich noch dicke Unterkleidung und diverse Rüstungsteile dazu. Und das versuchte man auch bei den Rittertagen möglichst originalgetreu nachzustellen. „Beim ersten Kreuzzug sind rund ein Drittel der echten Ritter nicht im eigentlichen Kampf gestorben, sondern erlitten einen Hitzeschlag“, erklärte Kothe. Er schlüpft bei verschiedenen historischen Veranstaltungen in unterschiedliche Rollen – bei der Feldschlacht auf Schloss Grünau in die des Albrecht Margraf von Brandenburg, der mit seinen Mannen gegen das Heer eines Widersachers in die Schlacht zieht.

Das Mittelalterspektakel ist eine Zeitreise ins 12. Jahrhundert

„Wir versuchen nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern den Besuchern auch immer etwas über die jeweilige historische Zeit zu vermitteln.“ Auch wenn die Geschichte um den mittelalterlichen Markgrafen sich auf Grünau nie abgespielt hat, denn das Schloss wurde erst in der Renaissance erbaut, so könnte sich eine derartige Schlacht auch im tatsächlichen Leben des 12. Jahrhunderts ereignet haben, sagte er.

Eine Bauchtänzerin verzauberte die Gäste mit wehendem Gewand. Bild: Silke Federsel

Nach dem Höhepunkt, der Feldschlacht, verteilten sich die zahlreichen Besucher wieder auf dem Gelände und stärkten sich erst einmal an den vielen Buden, an denen kulinarische Schmankerln angeboten wurden. Und wer dringend eine Abkühlung brauchte, der konnte es sich in einem der großen Holzzuber in der Badestube bequem machen und dort mit einem Getränk den Tag ausklingen lassen.

Eine Bildergalerie von den Rittertagen gibt es bei uns im Internet unter www.neuburger-rundschau.de/bilder.

Themen Folgen