vor 56 Min.

Taschendiebstahl: 83-Jährige wird in Neuburger Verbrauchermarkt beklaut

Eine 83 Jahre alte Frau wurde Opfer eines gemeinen Taschendiebstahls in einem Verbrauchermarkt in Neuburg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Eine 83 Jahre alte Seniorin ist am Samstagnachmittag, 6. März, in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg beklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie zunächst von einem Unbekannten angerempelt.

Polizei Neuburg: Die Geldbörse der Rentnerin war nicht mehr da

Danach musste die Rentnerin feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld in Höhe von rund 230 Euro entwendet worden war.

Der Unbekannte wird auf 14 bis 15 Jahre alt geschätzt. Er war etwa 175 cm groß mit dunklem Teint. Der Täter hatte kurze dunkle Haare. Besonders auffällig war ein silberner Ring an seinem Finger. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 08431/67110. (nr)

