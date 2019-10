16:32 Uhr

Tauchereinsatz: Magnet in der Donau lässt nicht locker

An der Staustufe in Ingolstadt hing am Geländer ein Kletterseil, das in die Donau ragte. Um die Sache zu klären, mussten schon Polizeitaucher her.

Eine neunköpfige Tauchertruppe der Münchener Bereitschaftspolizei rückte am Montagvormittag mit Spezialausrüstung an der Staustufe in Ingolstadt an, um dort den Grund der Donau abzusuchen. Die Wassertiefe beträgt an der betreffenden Stelle sieben Meter.

Grund für den Einsatz war eine Mitteilung, welche die Leitstelle des Polizeipräsidiums Sonntagnacht erreichte. Wie es im Polizeibericht heißt, hatte der Anrufer ein Kletterseil bemerkt, das am Geländer des Ingolstädter Wehres angebunden war. Das andere Ende des Seiles ragte ins Wasser und ließ sich nicht herausziehen. Die zunächst mit dem Einsatz betrauten Polizeibeamten forderten Unterstützung durch Wasserwacht und Feuerwehr an. Doch alle Bemühungen, das Seil mit vereintgen Kräften aus dem Wasser zu ziehen, scheiterten, weshalb schließlich die Polizeitaucher angefordert wurden.

Der Magnet in der Donau an der Staustufe Ingolstadt haftete bombenfest an einem Bauteil aus Metall

Nachdem ein Kraftwerker des Stauwerkbetreibers die Anlage am Montagvormittag abgeschaltet hatte, konnten die Taucher ihren Einsatz beginnen. Letztendlich entdeckten die Polizeitaucher am Ende des Seiles einen Magneten, wie er von Magnetfischern verwendet wird. Der Magnet, der unter Wasser an einem metallenen Bauteil der Staustufe haftete, konnte schließlich gelöst werden. Messungen ergaben, dass zum Entfernen des Magnetes bei senkrechter Zugrichtung zwei- bis dreihundert Kilogramm Zugkraft nötig gewesen wären.

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstanden durch den Einsatz erhebliche Kosten. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 entgegen.(nr)

