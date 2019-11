vor 58 Min.

Tauchgang in die wunderbare Welt der Philosophie

Eine Musikalische Lesung mit dem Autor Durs Grünbein und dem Ensemble Musica aliter beendet die Descartes-Tagung

Von Elke Böcker

Einen Abend voll der Poesie erlebten die Gäste der Musikalischen Lesung im Neuburger Stadttheater. Gleichzeitig konnten sie sich mittels der Veranstaltung an den philosophischen Beginn der Neuzeit begeben. Hat doch René Descartes, der als Initiator der neuzeitlichen Erkenntnisphilosophie gelten darf, in Deutschland seinen Traum von der Philosophie geträumt und das wohl auf den Tag genau vor 400 Jahren in Neuburg an der Donau.

Der vielfach preisgekrönte Autor Durs Grünbein las anlässlich der deutsch-französischen Tagung „Descartes in Deutschland“ aus denjenigen seiner Werke, die sich mit dem berühmten französischen Denker beschäftigen, unter anderem aus seinem Buch „Vom Schnee oder Descartes in Deutschland“. Den französischen Gästen der Lesung las Professor Claire Gantet aus Fribourg Auszüge der Texte in Übersetzung vor. Die höchst ansprechende philosophisch-poetische-musikalische Veranstaltung wurde vom Neuburger Ensemble Musica aliter unter der Leitung von Franz Mayer umrahmt. Musica aliter hat sich der Musik der Renaissance und des Frühbarock verschrieben und erfreute mit Musik von Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Biagio Marini oder auch Pierre Bonnet.

Mit Durs Grünbein konnten die Zuhörer – so auch die acht Studenten, die mit einem Minibus extra aus Paris angereist waren – eintauchen in Descartes wunderbare Welt der Philosophie. Als faszinierend und überaus spannend erwiesen sich die Textsequenzen aus dem in Alexandrinern verfassten Roman „Vom Schnee oder Descartes in Deutschland“. Einem Ohrwurm gleich schlüpften die Gedanken zum „Schnee“, zum „Sehen“ oder zum „Murmeltier“ – Descartes war wohl ein ausgewiesener Langschläfer – in die Gedanken der Zuhörer. Das Bett sei „Wiege frischer Ideen“, bemerkte Durs Grünbein und schon befanden sich die Zuhörer inmitten philosophischer Nachdenklichkeit.

Seine bildreiche Sprache, voller Rhythmus, Intensität und Eigenwilligkeit entführte in ein ganz anderes Leben, in eine ferne Zeit, die doch der unseren zugrunde liegt. Dort könnte uns dann, einem Kind gleich, versunken in die Lektüre, „jeder Tag so lang werden wie ein Jahr“.

Am Ende der mehrtägigen, international besetzten Descartes-Tagung in Neuburg bot die Lesung mit dem Dichter und Essayisten Grünbein Aussicht auf neue, erfrischende philosophische Begegnungen.

