vor 38 Min.

Taxifahren wird teurer

Gremium passt Taxitarifverordnung an gehobenen Mindestlohn an. Nach 22 Uhr besteht künftig keine automatische Betriebspflicht mehr

Geschlossene Bars und Restaurants, Veranstaltungen sind abgesagt – und die Taxis bleiben in den Stunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr häufig leer. Grundsätzlich sind die Taxiunternehmen verpflichtet, einen 24-Stunden-Service anzubieten. Wenn es den Taxianbietern wirtschaftlich nicht mehr zugemutet werden kann, die Bereitschaft aufrecht zu erhalten, können sie davon entbunden werden. So will es das Personenbeförderungsgesetz.

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder solche Entbindungen der Betriebspflicht gegeben. Denn: „Die Corona-Zeiten sind ein reines Draufzahlgeschäft für uns“, sagt Thomas Bucher, Taxiunternehmer aus Neuburg. Anträge auf Entbindung der Betriebspflicht habe es zwar gegeben, diese seien mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden. Der Antrag muss vom Landratsamt genehmigt werden und anschließend wird im Amtsblatt bekannt gegeben, dass die Betriebspflicht ausgesetzt ist. Um unnötigen Aufwand zu minimieren, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstagnachmittag einem Zusatz in der Taxitarifverordnung zugestimmt. Künftig ist der Automatismus zur Betriebspflichtbefreiung im Rahmen einer geltenden Sperrstunde in der Verordnung verankert. „Das bedeutet nicht, dass wir nach 22 Uhr keine Fahrten mehr anbieten“, betont Bucher. „Geplante Fahrten, Krankenfahrten und auch spontane Fahrten sind nach wie vor möglich. Nur sind wir rechtlich auf der sicheren Seite.“

Der Kreisausschuss bewilligte zudem eine Tariferhöhung, um den Mindestlohn anzupassen. Aufgrund der stufenweisen Anhebung des Mindestlohnes im Taxigewerbe für die Jahre 2019 bis 2022 soll der Taxitarif dieser Entwicklung angepasst werden. Das bedeutet, dass die Fahrpreise im Durchschnitt um etwa neun Prozent ansteigen. (wiel)