vor 37 Min.

Taxis machen nachts jetzt Pause

Die Betriebspflicht zwischen 22 und 6 Uhr ist für Taxiunternehmen vorerst ausgesetzt. Wie es der Branche im Landkreis geht und was Fahrgäste tun müssen, wenn sie trotzdem nachts einen Fahrdienst brauchen

Von Manfred Dittenhofer

Wer dieser Tage nachts ein Taxi braucht, wird im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vergeblich warten. Denn mit einer entsprechenden Verfügung hat das Landratsamt die Taxiunternehmen von der Betriebspflicht entbunden, zwischen 22 und 6 Uhr bereitstehen zu müssen. Bis 19. April gilt die coronabedingte Regelung. Wer bis dahin trotzdem nachts ein Taxi benötigt, muss es vorbestellen. Der Grund liegt auf der Hand: Seit die Gastronomiebetriebe geschlossen und Kulturveranstaltungen ausgesetzt sind, mussten die Taxiunternehmen zwar vorhalten, Fahrkunden gab es aber nicht mehr.

Nun fällt zumindest der Bereitschaftsdienst als Kostenfaktor weg. Denn auch die Taxler kämpfen um Kunden und ums Überleben. Aber nicht nur das. „Seit Wochen versuche ich, adäquaten Mundschutz für mich und meine Angestellten zu erhalten“, klagt Michaela Hofner, Betreiberin des Taxiunternehmens Schneider in Neuburg. Kaufen unmöglich. Bei Bestellungen wird sie vertröstet. Und beim Katastrophendienst steht sie zwar auf der Liste, aber wann etwas kommt, ist fraglich. „Ich habe sogar bei der Bekleidungsfirma Trigema angefragt. Die stellen zwar ihre Produktion gerade um, vertrösten aber auch auf die Zeit nach Ostern.“

Dabei wäre der Schutz für Fahrer und Fahrgast im Taxi enorm wichtig. „Wir fahren Dialyse- und Bestrahlungspatienten. Das ist momentan unser Hauptgeschäft. Wir dürfen nicht krank werden, sonst kommen unsere Fahrgäste nicht mehr zur Klinik. Und unsere Patienten sollen sich natürlich keinesfalls anstecken.“ Michaela Hofner plädiert an alle Fahrgäste, ihre eigenen Masken mitzubringen und auch zu tragen.

Es war Thomas Bucher von Taxi Bucher in Neuburg, der den Anstoß gegeben hatte, die Betriebspflicht für Taxiunternehmen auszusetzen. Den letzten Fahrgast nach 22 Uhr hat er vor einigen Tagen transportiert. Seither sind die Nächte ohne Taxifahrten. „Bei der momentanen Kontaktsperre wäre ein Bereitschaftsdienst ein ordentliches Draufzahlgeschäft.“ Doch auch ein Großteil der Fahrten tagsüber sei schon weggebrochen. Keine Geschäftsleute mehr, die zwischen Hotel und Arbeitsstätte gefahren werden müssen. Keine älteren Menschen, die zum Einkaufen wollen. Auch bei Bucher bleiben nur die Patientenfahrten.

Thomas Bucher hat einiges an den Fahrzeugen probiert, um Fahrer und Fahrgast besser zu schützen. Aber die Luftzirkulation im Fahrzeug lässt sich nicht einfach abstellen. „Ich habe schon Trennwände getestet, aber das funktioniert alles nicht.“ Noch hat er vier Fahrzeuge in Betrieb, ein Wagen ist bereits abgemeldet. Über einen zweiten denkt er nach. Eine Fahrerin musste er schon entlassen, einen Fahrer hat er erst einmal freigestellt. „Alle, die jetzt noch fahren, gehören zum Familienkreis.“ Ausdrücklich weist Thomas Bucher darauf hin, dass bei Vorbestellung auch eine Erweiterung der Arbeitszeiten möglich ist. „Wenn wir wissen, jemand muss morgens um halb sechs zur Arbeit oder abends um 22.30 Uhr nach Hause, dann fahren wir natürlich. Solche Fahrten müssen aber vorbestellt werden.“

Christian Eibl von Donaumoos Taxi in Karlshuld hat bereits für einige Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Rund 75 Prozent seines Taxi-Geschäftes sei weggebrochen. Ein paar Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen – mehr sei nicht geblieben. Aber, und das ist ihm ganz wichtig: „Das Anrufsammeltaxi in Neuburg und auch der Rufbus in Rennertshofen fahren weiter ganz normal.“ Dabei dürfe man sich das Sammeltaxi nicht voller Leute vorstellen. „Auch bisher waren das Einzelfahrten, die von den Stadtwerken bezuschusst werden. Und wir achten darauf, dass auch in unseren Großraumtaxis nie mehr als zwei Personen sitzen.“ Zudem hätten die Fahrer Mundschutz, Handschuhe für den Bargeldverkehr und Desinfektionsmittel an Bord.

Themen folgen