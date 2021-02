16:08 Uhr

Technische Probleme in Neuburg: Ampel in Ingolstädter Straße fällt aus

An der Kreuzung Ingolstädter Straße/Monheimer Straße in Neuburg ist nach technischen Problemen die komplette Ampelanlage ausgefallen.

An der Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße in Neuburg ist am Donnerstag zeitweise die Ampel ausgefallen. Laut Stadt kam es dort zuletzt immer wieder zu Problemen.

An der Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße in Neuburg ist am Donnerstag zeitweise die komplette Ampelanlage ausgefallen. Wie die Stadt Neuburg auf Anfrage bestätigt, gab es technische Probleme.

Neuburg: Ampel an Kreuzung Ingolstädter Straße/Monheimer Straße fällt aus

Techniker von Siemens seien bis zum Nachmittag auf Fehlersuche gegangen, um das Problem zu beheben. In den vergangenen Wochen sei es an der Anlage immer wieder zu Störungen gekommen. "Wir schauen, dass sie so schnell wie möglich wieder läuft", heißt es von der Stadt Neuburg. (ands)

Lesen Sie auch: