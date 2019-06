vor 20 Min.

Technischer Defekt war Brandursache an Grundschule

Kripo ermittelt an der Grundschule im Englischen Garten. Dort mussten am Dienstag 250 Schüler das Gebäude verlassen.

Die Grundschule im Englischen Garten in Neuburg wurde Dienstagmittag evakuiert (NR berichtete). Ungefähr 250 Schüler und 20 Lehrer mussten das Gebäude verlassen. Es kam niemand zu Schaden. Eine Reinigungskraft hatte gegen 12.35 Uhr Rauch in einem leeren Klassenzimmer bemerkt und daraufhin Alarm ausgelöst. Am Mittwoch waren nun Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt vor Ort in Neuburg. Die Kripo geht nach ersten Untersuchungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus, teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern mit.

Der Brand im ersten Obergeschoss der Schule, der sich auf insgesamt zwei Klassenzimmer ausdehnte, konnte von der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Panik sei keine ausgebrochen, so die Polizei. Erst vor vier Wochen hatte es an der Schule einen Probealarm gegeben. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen mehrere Zehntausend Euro. Aufgrund der noch immer erheblichen Geruchsbelästigung fällt an der Schule noch bis Freitag der Unterricht aus. Eine eventuell nötige Betreuung von Kindern ist gewährleistet. (nr)

Themen Folgen