17:58 Uhr

Teddy, Krippen und weiche Wolle

Knuffig: Wie so ein flauschiger und kuscheliger Teddybär entsteht, können sich die Besucher in der lebenden Weihnachtswerkstatt am zweiten und dritten Adventswochenende ansehen. Sie ist parallel zum Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt geöffnet.

Am Wochenende startet mit dem Christkindlmarkt in der Altstadt auch die lebende Weihnachtswerkstatt. Welche neuen Stände auf die Besucher warten.

Von Fabian Kluge

Der Karlsplatz umgeben von Rathaus und Hofkirche ist ohnehin sehenswert. An den kommenden beiden Wochenenden wird der Platz noch ein bisschen schöner und stimmungsvoller. Denn dann startet der Christkindlmarkt in der historischen Altstadt. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins Friedhelm Lahn freut sich schon: „Es ist ein ruhiger, besinnlicher Markt, dazu das Ambiente in der Altstadt – das ist einfach schön.“

Insgesamt 77 Stände erwarten die Besucher am Karlsplatz und im Schloss. Damit die Besucher nicht mit leerem Magen bummeln müssen, gibt es unter anderem Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmflecken, frische Waffeln, Lebkuchen aus dem Backofen und heiße Maroni. Doch der Markt bietet nicht nur Essensstände, wie Lahn betont: „Zu einem Christkindlmarkt gehört eine ausgewogene Mischung.“

Deshalb werden Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem auf dem Markt ebenfalls fündig. Zu sehen gibt es Keramikartikel, Tonwaren, Schmuck, Pelzwaren, Krippen, Christbaumkugeln, Puppenkleider, Holzspielzeug und Wollartikel. Einige Stände in diesem Jahr sind neu. „Unter anderem gibt es selbst gehäkelte Mützen, Accessoires und Schmuck sowie Kinderkleidung“, erklärt Lahn. Auch ein Stand mit Geschenkartikeln für Weihnachten ist neu mit dabei. „Für den Heiligen Abend finden die Besucher auf jeden Fall noch ein passendes Geschenk. Am ersten Wochenende wird vor allem geschaut, am zweiten gekauft. Aber das ein oder andere Unikat ist dann schon weg“, sagt der Vorsitzende des Veranstalter-Vereins.

Das bietet das Rahmenprogramm des Christkindlmarkts

Das Rahmenprogramm hat heuer ebenfalls einiges zu bieten: Neben Gesangsdarbietungen, Konzerten, Geschichtenerzählern und Puppentheater findet auch der Buchbazar in der Amalienschule statt. Zudem gibt es vier Konzerte in der Hofkirche. „Das freut uns natürlich sehr. Sie locken immer viele Besucher an und sind recht besinnlich. Wir sind auf alle Auftritte im Rahmenprogramm stolz“, sagt Lahn.

In diesem Jahr schaut auch die Stadtkapelle wieder auf dem Christkindlmarkt vorbei. Auch am Karlsplatz und im Schloss finden zahlreiche Konzerte statt, unter anderem tritt dort der Posaunenchor der Christus- und Apostelkirche auf. Zu den weiteren Programmpunkten zählen Führungen durch das Schloss und der Feuer- und Lichterzauber des Traumtheaters. Offiziell eröffnet wird der Christkindlmarkt am Freitag, 7. Dezember, um 17 Uhr durch den Weihnachtsengel und seine kleinen Engerl.

Eine ganz besonders schöne Aktion ist in jedem Jahr die lebende Weihnachtswerkstatt. Die Städtische Galerie im Neuburger Rathausfletz gilt als renommierter Schauplatz für zeitgenössische Kunst. In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich die Kulturhalle am zweiten und dritten Adventswochenende aber in eine festlich geschmückte lebende Weihnachtswerkstatt. Heuer zeigen 13 Kunsthandwerker aus der Region ihre besonderen Handwerkskünste und bieten ihre edlen Produkte auch zum Kauf an. Organisiert wird die erlebnisreiche Schau mit jährlich rund 15000 Besuchern vom städtischen Amt für Kultur und Tourismus.

Das bietet die Weihnachtswerkstatt

Kleine und große Weihnachtsfreunde dürfen in der Werkstatt dabei zuschauen, wie Körbe, historische Gewänder, kuschelige Teddybären, feine Scherenschnitte und Glasperlenketten in Manufaktur entstehen. Es wird gedrechselt, gesponnen, kardiert und geklöppelt, ein Pinselmacher zeigt genauso wie eine Kerzenmacherin alte Handwerkskünste, die es ansonsten nur noch sehr selten zu sehen gibt.

Zur Eröffnung der lebenden Weihnachtswerkstatt am Freitag, 7. Dezember, um 16 Uhr singt der Schulchor der Grundschule am Schwalbanger wieder in der Mitte des historischen Saals unter dem großen Christbaum, der in diesem Jahr von der Caritas dekoriert wird, vorweihnachtliche Lieder.

Die lebende Weihnachtswerkstatt und der Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt haben identische Öffnungszeiten, die in diesem Jahr neu sind: am zweiten und dritten Adventswochenende (7. bis 9. und 14. bis 16. Dezember) freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

