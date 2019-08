vor 21 Min.

Teebeutel löst in Eichstätt einen Großeinsatz aus

Einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gab es in Eichstätt, weil ein Teebeutel zu glimmen begonnen hatte.

Ein Eichstätter wollte sich mitten in der Nacht einen Tee machen. Doch dann rückte die Feuerwehr an.

Ein vergessener Teebeutel hat am Montagfrüh in einem Mehrfamilienhaus in der Eichstätter Pfahlstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 4.30 Uhr wollte sich dort laut Polizei ein 34-Jähriger einen Tee kochen. Der Mann schlief jedoch wieder ein und vergaß das kochende Wasser samt Teebeutel darin.

Der Teebeutel fing an zu glimmen, die Feuerwehr wurde alarmiert

Als das Wasser verkocht war, fing der Teebeutel an zu glimmen. Durch den Rauch wurde der Rauchmelder aktiviert, was einen Einsatz der Feuerwehr Eichstätt zur Folge hatte. Die Einsatzkräfte mussten jedoch nichts löschen, es entstand kein Schaden. Der 34-Jährige kam mit dem Schrecken davon. (nr)

