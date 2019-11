vor 7 Min.

Teilen wie einst St. Martin

Malteser-Jugend aus Stepperg sammelt am Martinstag Lebensmittel für die Neuburger Tafel

„Ein bisschen wie Sankt Martin sein!“. So lautete das Motto der Sankt Martinsaktion der Stepperger Malteserjugend, welche in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat Stepperg zum alljährlich stattfindenden Laternenzug durchgeführt wurde. Bei dieser Aktion stand das Teilen mit Bedürftigen im Mittelpunkt. Gemeinsam kamen die Jugendlichen zu dem Entschluss, dass dieses Jahr eine Sammelaktion für die Neuburger Tafel stattfinden soll. Die Kinder, die zum Martinsumzug gekommen waren, wurden mit den Worten „Mal geben, mal nehmen, mal teilen“ darum gebeten, etwas für den Spendentisch mitzubringen.

Die Jugendlichen der Malteser haben sich natürlich auch selbst an der Aktion beteiligt. Jeder hat etwas von seinem Taschengeld dazu beigesteuert, und so konnten die Veranstalter am vergangenen Sonntag den Spendentisch schon reichlich mit selbst gekauften Lebensmitteln und Hygieneartikeln bestücken. Auch die Wellheimer Grundschule hat sich an der Aktion beteiligt.

Der Martinstag erinnert an die Beisetzung von Martin von Tours, der am 8. November 397 starb. Während seiner Zeit als Soldat der Reiterei der Kaiserlichen Garde in Amiens, traf er am dortigen Stadttor auf einen fast unbekleideten Bettler. Der Legende nach kümmerte keinen seiner Begleiter das Schicksal des frierenden Mannes, trotz des eisigen Winters. Martin jedoch wollte helfen. Da er außer seiner Uniform und seinem Schwert nichts bei sich hatte, teilte er kurzerhand seinen Mantel in zwei Stücke und gab eines davon dem Bettler.

Die Jugendlichen freuten sich über den großen Erfolg der Aktion und übergaben die gespendeten Lebensmittel an die Verantwortlichen der Neuburger Tafel. (nr)

