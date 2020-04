vor 17 Min.

Telefon-Engel helfen gegen die Einsamkeit

Auch Ute Patel-Mißfeldt und ihre Tochter aus Neuburg sprechen unter einer kostenfreien Telefon-Hotline mit Senioren.

Der gemeinnützige Verein RETLA (steht rückwärts gelesen für „Alter“) aus München hat vor Kurzem eine kostenlose Telefon-Hotline mit der Nummer 089/18910026 ins Leben gerufen, bei der alleinstehende Senioren in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen mit freiwilligen Helfern über alles sprechen können, was sie bewegt. Die Aktion „Telefon-Engel“ richtet sich an alle älteren Menschen, die ihr soziales Leben aus berechtigter Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus auf ein Minimum reduzieren müssen und die sich deshalb einsam fühlen.

Zu den „Telefon-Engeln“ gehören auch Ute Patel-Mißfeldt und ihre Tochter Isabel. Die beiden stehen je zweimal die Woche für zwei Stunden am Telefon für Gespräche zur Verfügung. Die Hotline selbst ist sieben Tage die Woche von 8 bis 22 Uhr besetzt.

Schon weit mehr als 200 Freiwillige haben sich als Telefon-Engel registriert. Die beiden RETLA-Schirmherren Michaela May und Elmar Wepper nehmen Anmeldungen für die Telefon-Patenschaften höchstpersönlich jeden Dienstag von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr entgegen. Telefon-Engel wird man durch Anmeldung per Mail unter info@retla.org. (nr)

