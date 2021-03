vor 18 Min.

Telefonseelsorge: Mehr Anrufe im Corona-Jahr

Im Coronajahr hat die Telefonseelsorge in der Region rund um Ingolstadt deutliche mehr Gespräche geführt. Vor allem viele einsame Menschen haben angerufen.

Insgesamt 13.191 Anrufe hat die Telefonseelsorge Ingolstadt im vergangenen Jahr erhalten. Dabei führte ein Team aus 65 ehrenamtlich Mitarbeitenden 10.599 Seelsorge- und Beratungsgespräche mit einer durchschnittlichen Dauer von etwa einer halben Stunde. Das sind rund 750 Gespräche mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Jahresbericht 2020 der gemeinsamen Einrichtung der Diözese Eichstätt und der Diakonie Ingolstadt hervor.

Einsamkeit war eines der wichtigsten Themen bei der Telefonseelsorge

Die wichtigsten Themenbereiche in den Gesprächen waren Einsamkeit und Isolation, körperliches Befinden (Beschwerden, Erkrankungen, Behinderungen), familiäre Beziehungen, depressive Stimmung und Ängste. „Damit lag das Thema Einsamkeit wie im Vorjahr an erster Stelle“, sagt Hans Iberl, Leiter der Telefonseelsorge Ingolstadt. Neu in den Vordergrund gerückt sei das Thema Ängste, was vermutlich auch mit der Corona-Pandemie zusammenhänge.

Im Frühjahr stand das Thema Corona im Zentrum vieler Anrufe

Im März und April 2020 standen Anrufe rund um Corona mit einem Anteil von etwa 25 bis 30 Prozent an erster Stelle bei den Sorgen der Ratsuchenden. Um „Suizidalität“, also Suizidgedanken und -impulse, ging es bei etwa 800 Gesprächen. Die Ingolstädter Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger sind auch in Chatrooms beratend aktiv. Mit 577 Chats im zurückliegenden Jahr hat sich die Anzahl dieser Beratungen im Vergleichszeitraum verdoppelt. Mit diesem Medium werden laut Iberl jüngere Menschen angesprochen, fast 80 Prozent der Ratsuchenden in den Chatrooms sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Die wichtigsten Themen in den Chats waren dem Jahresbericht zufolge Ängste, depressive Stimmung, Selbstbild (Selbstwert, Scham, Schuld), aber auch Einsamkeit beziehungsweise Isolation sowie Probleme rund um familiäre Beziehungen. In knapp 30 Prozent der Chats waren Suizidgedanken und -impulse ein Thema.

Eine App der Telefonseelsorge soll bei Krisen helfen

Der Suizidprävention soll die App „KrisenKompass“ der deutschlandweiten Telefonseelsorge dienen. Seit März 2020 wurde sie bereits etwa 11.000 Mal heruntergeladen, wie Hans Iberl berichtet. Es handelt sich um „eine Art Notfallkoffer für Krisensituationen“, wie es in der App-Beschreibung heißt. Mit verschiedenen Funktionsweisen wie Tagebuchfunktion und persönlichen Archiven, um positive Gedanken oder beispielsweise Fotos, Erinnerungen oder Lieder zu speichern, könne ein ganz persönliches Rüstzeug für schlechte Momente gepackt werden.

Rückblickend ist Hans Iberl froh, dass trotz und gerade wegen der vielen Anfragen während der Pandemie, „die Telefonseelsorge Ingolstadt dank der ehrenamtlichen Mitarbeit von 49 Frauen und 16 Männern ihren Dienst im Jahr 2020 rund um die Uhr für die Anrufenden anbieten konnte.“ Wichtig ist es ihm auch, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, um das Angebot aufrechtzuerhalten. Im kommenden April beginne voraussichtlich wieder ein neuer Ausbildungskurs.

Interessierte können sich unter www.telefonseelsorge-ingolstadt.de informieren und beim Sekretariat der Telefonseelsorge unter der Nummer 0841/910001 sowie per Mail an ts.ingolstadt@bistum-eichstaett.de melden. Ratsuchende können sich kostenlos an folgende Telefonnummern wenden: 0800 1110111, 0800 1110222 sowie 116 123. (nr)

