vor 32 Min.

Tempolimit: Lösung für die Windener Straße in Lichtenau gesucht

Plus Nachdem die Tempo-30-Schilder abmontiert werden mussten, will die Gemeinde Weichering nach alternativen Möglichkeiten suchen, wie der Verkehr gebremst werden könnte. Ein Gemeinderat ist jedoch dagegen.

Seit Ende vergangenen Jahres sind die Tempo-30-Schilder entlang der Windener Straße in Lichtenau abmontiert. Wie berichtet, hat das Landratsamt festgestellt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung rechtswidrig ist. Über sieben Jahre lang war dieser Rechtsverstoß niemandem aufgefallen, bis einem Lichtenauer die 30er-Schilder nicht mehr für ausreichend erschienen und und deshalb das Innenministerium einschaltete. Daraufhin fand eine Überprüfung der Gegebenheit durch das hiesige Landratsamt statt – woraufhin der Fehler auffiel.

Weil die Anwohner jedoch nach wie vor monieren, dass in der Straße zu schnell gefahren wird, regte Bürgermeister Thomas Mack in der Sitzung am Montag an, erneut über mögliche Geschwindigkeitsbeschränkungen nachzudenken. In welcher Form diese – legal – möglich seien, müsse die Gemeindeverwaltung mit dem Landratsamt abklären. Die Rede ist etwa von Verkehrsinseln, die die Straße künstlich verengen.

Mit Ausnahme von Georg Niedermeier hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, dass alternative Lösungen gesucht werden sollen. Niedermeier sah dafür keinen Anlass. Mit dem Tempo-30-Limit hätte die Gemeinde bereits alles getan, was ihr möglich gewesen wäre. Hätte ein Lichtenauer nicht beim Innenministerium nachgebohrt, würde es heute noch gelten. (clst)

Lesen Sie auch: