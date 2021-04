Temporäre Lagerfläche in Rosing: „Baurechtlich unmöglich zu genehmigen“

Der Gemeinderat Königsmoos lehnte einen Antrag auf temporäre Lagerfläche in Rosing ab. Auch gegen den Bau eines Einfamilienhauses stimmte das Gremium nach langem Für und Wider.

Mitunter sind Bauangelegenheiten Tagesordnungspunkte, die bei Gemeinderatssitzungen ohne größere Diskussion durchgewunken werden können. Immer ist das jedoch nicht der Fall. So wie in der jüngsten Sitzung des Königsmooser Gemeinderates. In jener beschäftigten die Räte gleich zwei Fälle, denen sie am Ende ihr Einvernehmen verweigerten.

Thema im Gemeinderat: Bau eines Einfamilienhauses Am Erdweg in Obergrasheim

Da war zum einen ein Antrag, bei dem Bürgermeister Heinrich Seißler von Beginn an klare Kante zeigte: „Baurechtlich unmöglich zu genehmigen“ sei aus seiner Sicht die von der BGS Erd- und Straßenbau GmbH beantragte „Errichtung und Nutzung einer temporären Lagerfläche zur Zwischenlagerung von Rohstoffen“, also Schotter, Sand und Granit, während des Kiesabbaus in Rosing. „Wir befinden uns hier im Außenbereich, hatten baurechtlich mit deutlich kleineren Lagerflächen immer wieder Probleme und können Lagerflächen in der Größenordnung an der Stelle so keinesfalls genehmigen“, befand Seißler.

Weil es sich hier um ein Vorranggebiet für Kiesabbau handle, hätten Anwohner ohnehin bereits einiges zu ertragen: Lärm, Staub, Verkehr. „Und wie sich durch die zusätzliche Lagerung von Material die Belastung durch den Verkehr verringern soll, erschließt sich mir einfach nicht“, so Seißler, „weil alles, was hergebracht wird, muss auch irgendwann wieder weg“. Die Gemeinderäte in Königsmoos sahen es genauso und stimmten ebenfalls gegen dieses Vorhaben.

Erkennbar schwerer fiel dem Königsmooser Bürgermeister die Bewertung eines weiteren Antrags. Ähnlich die Stimmung bei einigen Gemeinderäten. Es ging um den Bau eines Einfamilienhauses Am Erdweg in Obergrasheim. Weil sich das Grundstück im Außenbereich befindet, wäre für die Schaffung von Baurecht eine Überplanung der Gemeinde mittels Bebauungsplan beziehungsweise Einbeziehungssatzung notwendig. „Ich würde dem Bauwerber liebend gerne helfen, was ich leider nicht kann“, bedauerte Seißler. Beispielsweise fehle hier jeglicher räumliche Bezug zum Innenbereich.

Gremium in Königsmoos: Auch das Thema Privilegierung kam zur Sprache

In ihrem Antrag hatten die Landwirte der Gemeinde ihre persönlichen Beweggründe zuvor explizit geschildert: Man besitze kein eigenes Haus, auch keine andere geeignete Fläche zur Errichtung eines solchen; innerhalb des Hofes zu bauen, sei ebenfalls nicht möglich, da dadurch notwendige landwirtschaftliche Betriebsfläche verlorenginge. In der derzeit gemieteten Wohnung fehlten „für die Landwirtschaft unerlässliche“ Räume, etwa für ein Büro. Aufgrund der Landwirtschaft sei es auch enorm wichtig, vor Ort zu wohnen, was einen Bau oder Hauskauf in umliegenden Orten ausschließe. Darüber hinaus sehen die Antragsteller durch ihre derzeitigen Wohnverhältnisse ihre Familienplanung eingeschränkt.

Auch das Thema Privilegierung kam bei der Pro- und Kontra-Diskussion im Gemeinderat zur Sprache. „Hätte man die bekommen, wäre es einfacher“, sagte Seißler. Und: „Es ist nicht der erste Fall, bei dem ich gedacht hätte, da müsste zwingend eine Privilegierung vorhanden sein“, gestand der Königsmooser Bürgermeister. Die Meinungen der Gemeinderäte gingen schließlich von „Es ist zu weit außen“ über „hinsichtlich der Ortsabrundung ist das Vorhaben nicht passend“ bis zum Appell, den Antragstellern eine Chance zu geben, weil ja durch die von ihnen betriebene Landwirtschaft eine „Sinnhaftigkeit“ vorhanden sei. Sechs Gemeinderäte sprachen sich schließlich dafür, zehn dagegen aus, das notwendige Bauleitplanverfahren mitzutragen.

