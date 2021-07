Neuburg

19:30 Uhr

Neuburger Barockkonzerte 2021: Krisenzeiten, musikalisch verbunden

Plus Im Oktober findet Neuburgs älteste Kulturreihe zum 73. Mal statt – anders als zuvor in kleinerem Format. Zwei Konzerte sollen die Verbindung zwischen Barock und Moderne schaffen. Krisenzeiten also, musikalisch reflektiert.

Kompliziert war es schon früher. In den 60ern zum Beispiel gab es die Kubakrise, die verängstigte und irritierte. In den 70er Jahren stiegen die Ölpreise rasant. In den 80ern dann die Nachrüstungsdebatte. Und in den 90ern der Ostblock-Zerfall. Noch nie zuvor aber, sagt Tobias Böcker als Stiftungsvorsitzender der Neuburger Barockkonzerte, habe uns etwas so unmittelbar und direkt verunsichert wie die Pandemie, die uns seit 2020 in Wellen überrollt. Es ist eine komplizierte Zeit, erklärt er, die uns doch ein wenig mit barocken Tagen verbindet. Dieser Brückenschlag soll zum Zentrum der Neuburger Barockkonzerte 2021 werden. Eine Reflexion in Melodien also. In Konsonanz und Dissonanz.

