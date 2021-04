Testpflicht: Kunden und Händler im Neuburger Einzelhandel sind verunsichert

Plus Die aktuellen Corona-Maßnahmen sorgen auch im Neuburger Einzelhandel für Frust. Warum Betroffene nicht glücklich mit dem geplanten Schnelltestzentrum im Parkbad-Foyer sind.

Wieder einmal müssen sich Kunden und Einzelhändler in Neuburg auf geänderte Corona-Regeln einstellen. Aktuell gilt „Click&Meet“, Termin-Shopping also, mit negativem Testergebnis. Doch das läuft schleppend. Der Frust bei Betroffenen ist groß.

Einkaufen in Neuburg: Frust im Einzelhandel

„Das Angebot wird fast nicht genutzt“, sagt Claudia Stadlmayr vom Modehaus Bullinger. Es herrsche so gut wie keine Kundenfrequenz. Stadlmayr ist bewusst, woran das liegt: „Die Menschen fragen sich, warum sie sich extra testen lassen müssen, wenn sie etwa nur ein T-Shirt kaufen möchten.“ Dazu kommt, dass unter den aktuellen Bedingungen ein „Bummeln“, wie man es vor oder zum Teil auch während der Pandemie kannte, kaum noch möglich ist. Wenn jemand konkrete Vorstellungen hat, was er kaufen möchte, stehen sie und ihre Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung, sagt Stadlmayr. Nur durch die Verkaufsräume zu schlendern, sei derzeit jedoch nicht möglich. „Ich habe Personal- und Stromkosten, das rechnet sich nicht“, betont die Unternehmerin.

Ihr ist bewusst: Das alles stellt für Kunden eine hohe Hemmschwelle dar. Um diese zumindest etwas zu senken, wünscht sich Stadlmayr eine zentrale Stelle für Schnelltests in der Stadt. Der Standort im Parkbad-Foyer, der aktuell im Aufbau ist, gefällt ihr nicht wirklich. „Das ist nicht gerade innenstadtfreundlich und zu weit weg für eine Spontantestung.“

Auch das Neuburger Stadtmarketing hofft auf eine zusätzliche Teststation in der Innenstadt. „Kunden sollten es so einfach und unkompliziert wie möglich haben“, sagt Geschäftsführer Michael Regnet. Er habe sich bereits überlegt, Kunden vor seinen Augen Tests machen zu lassen, und das Ergebnis dann für alle Händler zu bescheinigen. Doch dies ist rechtlich schwierig. „Da geht es um Haftungsfragen, das könnte zum Problem werden.“ So mancher Händler bietet an der Ladentüre auch selbst Tests an, doch die gelten dann nur für dieses Geschäft.

Mit Corona-Tests zum Einkaufen nach Neuburg

Regnet empfiehlt Kunden PCR-Tests. Die sind zwar zeitintensiver, doch dafür gebe es genügend Kapazitäten, und das Ergebnis gilt für 48 Stunden. Schnelltests, wie sie beispielsweise in Apotheken angeboten werden, sind begehrt. So sehr, dass die Elisen-Apotheke etwa ihre Testzeiten erweitert hat, auf Montagvormittag sowie Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag. Zum Einsatz kommt dort ein kleines Zelt neben dem Eingang.

Ob Angebote wie diese die Hemmschwelle für Kunden senken, ist ungewiss. Diese seien es gewohnt, zum Einkaufen spontan in die Stadt zu fahren, sagt Regnet. Dies ist aktuell nicht möglich, was abschreckt. „Viele sehen das als Schikane und bestellen dann lieber im Internet, was man niemandem übel nehmen kann.“ Aktuell seien weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs. „Das merkt man deutlich.“ Dies wiederum hat zur Folge, dass so mancher Händler seine Geschäftszeiten verkürzt, weil es sich nicht rechnet – ein Teufelskreis.

Neuburger Einzelhandel: Kritik an Corona-Maßnahmen

Angesichts der ständig wechselnden Regelungen stellt Regnet Verunsicherung und Resignation bei Kunden und Händlern fest. „Es blickt kaum noch einer durch.“ Auch argumentativ seien die Vorgaben für ihn nicht mehr nachzuvollziehen, sagt Regnet. Und bald könnte sich schon wieder etwas ändern, wenn die bundeseinheitliche Notbremse kommt.

Auch Claudia Stadlmayr kritisiert die Maßnahmen. Sie könne nicht nachvollziehen, warum man für einen Einkauf im Supermarkt keinen Test braucht, bei ihr im Geschäft aber schon. Dies sei ungerecht, betont die Geschäftsfrau, die außerdem bemängelt: „Wir bekommen keine Perspektive und keine Signale von der Politik.“

