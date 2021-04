Testzentren starten am Montag

Mehr als 400 Infizierte

Ein trauriger Rekord: Der Landkreis hat die 400er-Marke geknackt. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstagmittag 31 Corona-Neuinfektionen seit der letzten Meldung am Montag. Eine Person ist wieder genesen. Damit sind aktuell 408 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit vier Coronaviruspatienten behandelt. In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg sind es zehn bestätigte Fälle. Davon werden vier Patienten intensivmedizinisch betreut und beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt laut RKI bei 172,70.

Gute Nachrichten gibt es in Sachen Schnelltestzentrum. Sowohl das im Neuburger Parkbad-Foyer, wie auch das in der städtischen Dreifachturnhalle in Schrobenhausen starten ihren Betrieb am kommenden Montag, 26. April. Öffnungszeiten in beiden Einrichtungen sind von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Anmeldungen für Schnelltests sind ab sofort online unter www.schnelltest.kkh-sob.de möglich. Auch telefonisch werden Termine unter der Nummer 08252/94555 zu den Öffnungszeiten vergeben. (nr)