16:30 Uhr

Testzentrum Karlshuld: Schon bald kann es losgehen

Bald können sich Menschen aus dem Landkreis in Karlshuld testen lassen.

Plus Nachdem in den vergangenen Wochen die Vorbereitungen für das Schnelltestzentrum in der Gemeinde auf Hochtouren liefen, steht nun der Eröffnungstermin fest

Ab Montag, 3. Mai, können sich Menschen an sechs Tagen die Woche (außer samstags) von 17 bis 20 Uhr im Kreuzweg Nord in Karlshuld testen lassen. Dank dem aktiven Ortsverband des BRK seien genug ehrenamtliche Helfer beisammen, um den Aufwand zu stemmen, sagte Michael Lederer.

