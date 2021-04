vor 46 Min.

Testzentrum in Bergheim: Eröffnungstermin in wenigen Tagen

Das Schnellteszzentrum in Karlshuld ist einsatzbereit und soll am 3. Mai eröffnen.

Plus Nach dem Testzentrum in Karlshuld, das am 3. Mai öffnet, ist es bald auch in Bergheim so weit. Bis zu 150 Menschen sollen sich pro Tag in der Dorfhalle testen lassen können. Die nächste Gemeinde steht auch schon in den Startlöchern.

Von Elena Winterhalter

Nachdem am 26. April die beiden Schnelltestzentren in Neuburg und Schrobenhausen an den Start gingen, folgt am Montag, 3. Mai, die Gemeinde Karlshuld. Dort werden aktuell die letzten Vorbereitungen getroffen, wie Bernhard Pfahler vom BRK berichtet. Dass es bereits Anfang Mai im Kreuzweg Nord losgehen kann, liegt auch an den sehr aktiven Ortsverbänden des BRK in Karlshuld und Weichering. „Es haben sich sehr viele Ehrenamtliche bereit erklärt, zu helfen“, sagt Pfahler. „Außerdem wird das Testzentrum immer von einem unserer Hauptamtlichen besetzt sein.“

