vor 37 Min.

Testzentrum in Karlshuld eröffnet: „Bitte noch eine Runde drehen“

Mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß – die Nachfrage nach Schnelltests war groß am Eröffnungstag des neuen Drive-In-Testzentrums in Karlshuld.

Plus Am ersten Tag war die Nachfrage nach Schnelltests in Karlshuld groß. Das Landratsamt sucht per Ausschreibung einen Anbieter, der weitere Testkapazitäten in den Landkreisgemeinden anbieten kann.

Von Andrea Hammerl und Elena Winterhalter

Seit gestern können Bürgerinnen und Bürger zum Schnelltestzentrum nach Karlshuld kommen – beziehungsweise fahren –, um sich testen zu lassen. Denn am Montag wurde dort das erste Drive-In-Testzentrum im Landkreis eröffnet. Schon in den kommenden Tagen sollen weitere Stationen in Bergheim und Ehekirchen folgen. Doch das ist erst der Anfang. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen sucht per Ausschreibung einen Betreiber, der theoretisch die Kapazitäten hätte, Testzentren in allen 16 Kommunen zu betreiben.

